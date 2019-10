Al via i lavori per il rifacimento del piazzale di fronte alla cappella del Suffragio al cimitero monumentale

Lunedì 7 e martedì 8 ottobre lo spazio sarà impraticabile ma auto e altri mezzi potranno essere parcheggiati nell’ampio posteggio sottostante. Il personale di Arezzo Multiservizi sarà a disposizione per aiutare portatori di handicap e anziani

Prenderanno il via lunedì 7 ottobre alle 8 della mattina per concludersi la sera di martedì 8 ottobre gli interventi previsti nel piazzale davanti alla cappella del Suffragio del cimitero urbano di Arezzo. Lo spazio, il cui ingresso è collocato fra via Francesco Gamurrini e viale Bruno Buozzi, sarà sottoposto a lavori di riqualificazione e ristrutturazione che, oltre al miglioramento estetico dell’intera area, ne faciliteranno anche la funzionalità.

Il piazzale è normalmente adibito al posteggio auto del personale autorizzato e delle persone anziane o portatrici di handicap. Da lì infatti è facile raggiungere la chiesa e la parte superiore del camposanto monumentale della città.

Auto e altri mezzi potranno comunque essere parcheggiati nell’ampio posteggio principale gratuito posto poco più avanti, in via Francesco Gamurrini.

Per evitare ogni disagio nelle due giornate, Arezzo Multiservizi, azienda partecipata dal Comune di Arezzo e dalla Fraternita dei Laici che si occupa della gestione dei 54 cimiteri del comune, metterà a disposizione il proprio personale per aiutare le persone con handicap o con difficoltà motorie a raggiungere l’area desiderata.