Al via i lavori di riqualificazione in piazza della stazione

Termine: entro il primo trimestre del 2020. Investimento di circa 1.200.000 euro

Inizieranno lunedì 4 febbraio i lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica, l’area antistante la stazione ferroviaria. Il progetto, sviluppato da RFI (Gruppo FS Italiane) in collaborazione con il Comune di Arezzo, prevede la riqualificazione dell’intera piazza: pedonalizzazione dell’area davanti alla stazione, realizzazione parcheggi per persone a ridotta mobilità, aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e moto, spazi per bike e car sharing e un rinnovamento della zona taxi che sarà dotata anche di una pensilina coperta. Contestualmente verranno realizzati nuovi impianti di illuminazione a led della piazza e nuove fognature per garantire un migliore deflusso delle acque piovane.

“Piazza della Repubblica – sottolinea il sindaco Alessandro Ghinelli – necessita di un intervento di riqualificazione in quanto versa da troppo tempo in uno stato di degrado. Finalmente partiamo e si tratta di un passo importante per questa amministrazione che punta molto sul turismo. È evidente come questa piazza rappresenti il biglietto da visita per tutti coloro che, e sono tanti, raggiungono e raggiungeranno sempre più numerosi la nostra città in treno”.

“Con in lavori in questione – spiega il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – il traffico veicolare privato sarà eliminato, a eccezione di tre categorie, ovvero il car-sharing, i veicoli della cooperativa taxi e quelli utilizzati dai portatori di handicap, e la piazza si presenterà finalmente come uno spazio di pregio. L’ennesimo che questa amministrazione ‘regala’ alla città, dopo via Petrarca e lo stesso tratto di via Guido Monaco che conduce proprio alla stazione”.

“Le stazioni ferroviarie sono al centro delle strategie del Gruppo FS Italiane – ha precisato il direttore territoriale Produzione Toscana RFI Efisio Murgia – l’obiettivo è riaffermarne il ruolo all’interno del sistema di mobilità, sviluppando l’intermodalità e ampliando la gamma di nuovi servizi per le persone. Ad Arezzo dopo la riqualificazione dello scalo ferroviario interveniamo sulla piazza davanti alla stazione per migliorare anche l’accessibilità esterna e l’integrazione con gli altri mezzi di trasporto pubblici e privati”.

Al fine di limitare il disagio per cittadini e viaggiatori, il cantiere sarà diviso in due fasi che coinvolgeranno, prima la zona intorno all’ufficio turistico e successivamente l’area attualmente occupata dai taxi. I lavori realizzati da RFI, termineranno entro il primo trimestre del 2020 e hanno richiesto un investimento di circa 1.200.000 euro, finanziato da Rete Ferroviaria Italiana e dal Comune di Arezzo.

Il progetto va ad arricchire gli interventi appena conclusi da RFI all’interno del fabbricato viaggiatori e nel sottopassaggio in cui sono stati completamenti rinnovati i rivestimenti dei pavimenti, le pareti illuminate a led da ambo i lati e implementati gli impianti di informazione al pubblico.