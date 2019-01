Al via il secondo step del progetto di efficientamento energetico a Rassina

E’ di oltre 200 mila euro l’investimento totale per il piano di efficientamento energetico nel territorio di Rassina, nel comune di Castel Focognano, che prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con apparecchi a Led di ultima generazione. I lavori prenderanno il via a febbraio e in questa fase interesseranno via Regina Elena, la zona della chiesa di Rassina, piazza Mazzini, via Roma e via Gramsci. “Si tratta di un progetto importante che consentirà un significativo risparmio sui costi della pubblica illuminazione e contemporaneamente ne migliorerà in modo considerevole la qualità, incidendo positivamente sulla sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni – ha spiegato il sindaco Massimiliano Sestini – un passo avanti di modernità, nella stessa linea adottata anche su molti altri fronti, in primis le due centrali di teleriscaldamento a biomassa che stanno scaldando la frazione di Carda e l’intero polo scolastico di Rassina”. La scelta dei Led garantisce un netto miglioramento in termini di efficienza, resa illuminante e sicurezza. I nuovi corpi illuminanti infatti, garantiscono uguale efficacia rispetto alle tradizionali lampade fino ad oggi utilizzate, ma con un migliore orientamento del fascio luminoso verso i marciapiedi e le strade e l’assenza di emissione di intensità luminosa verso l’alto. La riduzione delle spese è garantita dal rilevante risparmio energetico e dalla riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e sostituzione dei corpi illuminanti. Nei led infatti il ciclo di vita è molto più lungo, anche 5 volte di più rispetto alle tradizionali lampade. “Grazie a questo investimento, nel territorio avremo un più alto comfort visivo, un elevato risparmio energetico e un maggiore rispetto per l’ambiente circostante” ha concluso Sestini.