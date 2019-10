Alberti e Casucci: “Caso di Scabbia in una scuola a Arezzo”

I due consiglieri regionali della Lega annunciano un’interrogazione per sapere se si sono verificati casi anche in altre scuole toscane

“C’è arrivata una segnalazione dai genitori preoccupati della scuola secondaria IV novembre di Arezzo, in cui è stato rilevato un caso di scabbia -riferiscono i Consiglieri regionali della Lega Jacopo Alberti e Marco Casucci- La lettera arrivata ai genitori dall’Asl parla di un caso in un alunno, a cui auguriamo di guarire presto, e la preoccupazione adesso è che ci possano essere stati contagi. Andremo a fondo di questa questione, abbiano già pronta un’interrogazione”.

“ Vogliamo sapere se ci sono stati altri casi in Toscana dall’inizio dell’anno scolastico, e come la regione intende procedere. Non è la prima volta che nella nostra regione si verificano casi come questo, forse sarebbe il caso di pensare a una campagna informativa mirata a genitori e parenti dei ragazzi -propongono Alberti e Casucci- e agli stessi alunni. La prevenzione in questi casi è fondamentale ed educativa”.