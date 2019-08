All’Arena Eden il sax di Max Ionata con il Pantalone/Gaeta 4tet in un omaggio a Woodstock

Ultimo appuntamento della rassegna Jazz on the Corner inserita nel cartellone del Festival delle Musiche

La storia, le richieste di una generazione che ha voglia di cambiare possono essere raccontate in mille modi diversi. Venerdì 9 agosto, con inizio alle ore 21:15, spetterà alla rassegna Jazz on the Corner, all’interno del cartellone del Festival delle Musiche, indicare la via di un racconto in musica tra passato, presente e futuro. Protagonisti di una serata di festa ancora all’Arena Eden di Arezzo il Pantaleone/Gaeta 4tet feat Max Ionata con il progetto Woodstock 50th Anniversary.

Ad aprire l’ultimo appuntamento della rassegna jazz aretina sarà il JOTC Young Collective con “King of Blue” 60th Anniversary. Sei i giovani componenti del gruppo, esponenti di una passione per il jazz che il tempo non scalfisce e che la città di Arezzo, anche grazie a rassegne come Jazz on the Corner, ha contribuito ad alimentare: Selene Zuppardo (voce), Emanuele Caporali (sax alto), Santiago Fernandez (pianoforte), Elia Gonnella (chitarra), Roberto Grigiotti (basso elettrico), Davide Montagnoli (batteria).

A seguire, alle ore 22:00, l’atteso appuntamento con il quintetto d’eccezione formato da Max Ionata (sax tenore), Claudia Pantalone (voce), Walter Gaeta (fender rhodes e tastiere), Emanuele di Teodoro (contrabbasso e basso elettrico) e Dante Malena (batteria) nell’appassionante dedica a Woodstock, il concerto rock più famoso al mondo, e ai suoi cantori di libertà, di amore e di pace, testimoni ed artefici di una società in trasformazione, una società che cambiava anche grazie alla musica.

Era il 1969 e il Festival di Woodstock entrò nell’immaginario collettivo come una delle più chiare rappresentazioni della cultura hippie. 400 mila persone nel pubblico per assistere alle performance di più di trenta artisti, fra i quali molti di coloro hanno cambiato la storia: i Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, i Greatful Dead, Janis Joplin gli Who, solo per citarne qualcuno. Il 1969 è stato un anno incredibile per il mondo: a luglio Neil Armstrong fu il primo uomo a camminare sulla Luna, un mese dopo una fattoria nello stato di New York si trasformò nel palcoscenico di un concerto che ha cambiato la storia. In occasione dei cinquant’anni dall’evento in tutto il mondo non mancano iniziative per commemorare quelle giornate. Il quartetto Pantalone-Gaeta propone una rilettura del Folk americano anni 60-70. Sono gli anni di Bob Dylan, Joan Baez, di Jony Mitchell, di James Taylor, di Eric Clapton Neil Young e di tanti altri. Claudia Pantalone e Walter Gaeta propongono la lettura del passato, con una sensibilità musicale moderna che volge uno speranzoso sguardo al futuro. Ad arricchire la serata un ospite straordinario, un jazzista di fama mondiale, Max Ionata con il suo sax tenore.

Ingresso € 10. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; online su TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo.

