Civitella in Val di Chiana: concerto dei Rasenna Brass tra i Calici sotto la Torre

Sabato 10 agosto, a Civitella in Val di Chiana, chiusura del Festival delle Musiche con il tradizionale appuntamento tra cultura musicale ed enogastronomica, con un occhio alle stelle, realizzato in collaborazione con Slow Food Valdichiana nell’ambito di Calici sotto la Torre.

A partire dalle ore 19:30 ritrovo in piazza con cena con i prodotti tipici del territorio. A seguire, nelle suggestive strade di Civitella, dove saranno allestiti anche spazi per la degustazione di vini D.o.c. e D.o.c.g. del territorio, concerto del gruppo Rasenna Brass, quintetto d’ottoni nato nel 2011 dalla collaborazione di cinque giovani musicisti aretini – Filippo Mazzini (tromba), Maria Rossi (tromba), Francesco Agnello (corno), Saverio Zacchei (trombone), Duccio Nocchi (tuba) – ma dalla rapida ascesa nazionale, tanto da registrare, nel 2019, la partecipazione al Festival di Sanremo insieme a The Zen Circus e Dario Brunori. Fin dall’inizio la formazione si è caratterizzata per la forte versatilità e ancora oggi il repertorio dei “Rasenna Brass” spazia dalla musica rinascimentale e barocca ai generi sinfonici e operistici, per approdare a generi decisamente più moderni come il pop, il rock e le colonne sonore del grande cinema. Questi ultimi generi, in particolare, sono proposti attraverso arrangiamenti originali curati direttamente dal quintetto. La partecipazione al concerto è libera.

All’interno della rocca sarà inoltre possibile visitare una mostra fotografica dei principali oggetti della volta celeste, oltre ad usufruire di una postazione per l’osservazione telescopica. Prenotazioni per la cena ai numeri di tel. 0575.445303 e 3333377315.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con AS Monteservizi, Associazione Resonars, Jazz on the Corner, Rete Toscana Ebraica, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ArtAzione e Sosta Palmizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich (Festival Musicale Savinese), Massimiliano Dragoni (Suoni dalla Torre) e Luca Baldini (Tra-dizioni e Contaminazioni). Info Festival presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – segreteria@officinedellacultura.org. Con il contributo di Estra, Coingas SpA, Chimet.