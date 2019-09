Amen SBA, missone compiuta ad Agliana e Finali di Coppa conquistate

Gli amaranto chiudono con un convincente successo il precampionato

Endiasfalti Agliana – Amen Scuola Basket Arezzo 70-106

Parziali: 21-26; 43-60; 50-87

Ensdiasfalti: Zzaccariello 4, Bogani M. 3, Bogani L.11, Rossi 21, Romano 14, Del Frate 2, Cukaj 4, Milani, Nieri 5, Tuci 6, Arceni, Cavicchi. All. Mannelli

Amen: Rodriguez 13, Bichi, Cutini 13, De Bartolo 13, Furini, Tenev 38, Baracchi, Castelli 6, Giommetti 17, Provenzal 6. All. Milli

L’Amen Scuola Basket Arezzo conquisa il pass per la Final Four di Coppa Toscana vincendo sul campo dell’Endiasfalti per 106 a 70. Gli amaranto sono autori di una prova eccellente riuscendo ad avere la meglio contro una delle finaliste del campionato della scorsa stagione. Dopo un avvio equilibrato, la SBA allunga mettendo a referto 34 punti nei secondi dieci minuti di gioco, per i padroni di casa non bastano l’ottimo Rossi e le triple di Romano per rimanere in contatto all’intervallo dove l’Amen tocca il +17 (60-43).

Ma è nella terza frazione che la gara si chiude definitivamente, la SBA preme nuovamente sull’acceleratore tenendo Agliana a solo 7 realizzati nel quarto che si chiude sull’87 a 50 per la squadra di coach Milli. L’ultimo quarto viene amministrato dalla SBA che supera di nuovo quota 100 punti realizzati chiudendo la partita con il punteggio finale di 106 a 70. Una bella vittoria che permette all’Amen di ottenere per il secondo anno consecutivo la Final Four di Coppa Toscana Trofeo Alfredo Piperno che si disputerà nei primi giorni del 2020.

Domenica 29 poi via al campionato con gli aretini ancora in trasferta a Castelfiorentino, l’esordio in C Gold sul campo di un’ottima squadra protagonista nei Playoff della scorsa stagione.