L’Oroscopanzo di lunedì 23 settembre 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

Oggi lunedì 23 settembre 2019 diventano protagonisti tre nuovi segni di aria, acqua e fuoco.

L’estate è dietro la porta e salutiamo con affetto Cancro, Leone e Vergine che ci hanno accompagno durante i mesi caldi.

Siamo andati a trovare l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali, per farci anticipare che cosa dovranno attendersi i tre segni zodiacali autunnali per questa settimana di settembre.

L’Oroscopanzo ha risposto con la consueta simpatia, ribadendoci subito i tratti salienti dei tre segni zodiacali.

La Bilancia è in continua ricerca di armonia ed equilibrio.

Ha bisogno di un ambiente sereno per maturare e migliorare.

Che sia in famiglia, in amore o a lavoro cerca stabilità e misura.

Il suo desiderio più grande?

Instaurare dei rapporti personali sereni e fare le migliori scelte possibili.

Lo Scorpione preferisce invece tenere per sé sentimenti e emozioni piuttosto che condividerli.

Dotato di una spiccata istintività vive intensamente la vita, lasciandosi trasportare da ogni singola emozione.

Portata termine sempre ciò che inizia, perchè non ama lasciare le cose a metà.

E’ guidato da passionalità e volontà , ha una personalità forte, ribelle e anticonformista.

Il Sagittario è entusiasta, positivo, ottimista, affettuoso e generoso.

Ha una personalità allegra e spensierata e il suo buon umore è spesso contagioso.

Sereno, ottimista e quando serve audace è sempre alla ricerca della felicità.

Estroverso, cerca sempre di evitare qualunque tipo di complicazione.

Siete pronte a partire con curiosità per questo nostro primo viaggio zodiacale alla scoperta della Bilancia, Scorpione e Sagittario?

BILANCIA

Eleganza, armonia, indecisione

Avete un gusto eccellente.

L’equilibrio si riflette nei vostri gesti, nei vostri pensieri.

Detestate rimanere da sole perché siete nate per stare con gli amici , per amare un partner , per godervi la vita nei suoi piaceri essenziali.

Svogliatezza, distrazione o forse solo un po’ di stanchezza, a metà tra quella fisica e quella interiore, accompagneranno però questa settimana.

Avete bisogno di ricaricare le batterie e questo non vuol dire che dovete riposare ma divertendovi.

Staccate la spina interiormente dai problemi e gratificatevi come preferite.

L’ambito sociale vi offrirà soddisfazione e situazioni interessanti.

SCORPIONE

C’è qualcosa da scoprire?

Con il vostro intuito che ha quasi del magico, con il vostro spirito critico e indagatore, arrivate sempre in fretta alla soluzione.

Siete combattive, e le difficoltà non vi spaventano mai.

Introverse e profonde, non aprite facilmente le porte del vostro cuore, ma se accade, è per sempre.

Un mese che è iniziato sotto i migliori auspici , grazie alla vostra eccellente predisposizione d’umore.

Tra sicurezza, grinta e allegria si farà strada il desiderio di conoscere, aprirsi all’esterno, divertirsi e godere la vita nei modi e nei tempi preferiti.

Una fase vivace, che potrebbe aiutarvi ad inserirvi in un gruppo particolare, a trovare maggiore collaborazione in famiglia, a risolvere un problema specifico.

Su tutto, spiccherà la vostra bella grinta , la vera costante.

Alla sera però cercate di preferire situazioni più intime e raccolte .

SAGITTARIO

Avete un carattere aperto e simpatico.

Siete di larghe vedute e la vostra lungimiranza vi porta ad immaginare come potrebbe essere il futuro, che è sempre migliore del presente.

Coltivate con cura il vostro cuore generoso e ottimista, ma non siate troppo ingenue!

Il mese è iniziato però in un clima piuttosto nervoso, caratterizzato da insoddisfazione, equivoci e situazioni irritanti.

Certo non tutto insieme e non per tutti gli ambiti.

Cercate allora di affrontare le zone d’ombra, parole d’ordine chiarire.

Le prospettive diventeranno più leggere, grazie anche alla vita sociale più effervescente e al probabile cambio di rotta nell’umore e nelle varie circostanze.

Non tutto sarà stato risolto ma di sicuro chiuderete settembre meglio di quanto non lo abbiate iniziato.