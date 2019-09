Amen SBA sconfitta a Castelfiorentino nella prima di campionato

Ko per gli amaranto sul campo di una delle favorite per il salto di categoria

Solettificio Manetti Castelfiorentino-Amen Scuola Basket Arezzo 81-69

Parziali: 15-10; 36-33; 59-49

Manetti: Lazzeri ne, Zani 10, Pucci 26, Iserani, Talluri Ne, Terrosi 17, Daly 2, Tavarez ne, Cantini 2, Verdiani ne, Delli Carri 13, Belli 11. All. Betti

Amen: Rodriguez 13, Cutini 17, De Bartolo 18, Valeri ne, Tenev 7, Calzini 2, Di Nuzzo ne, Castelli 13, Gommetti, Provenzal. All. Milli

Nella prima giornata del campionati Serie C Gold l’Amen Scuola Basket Arezzo esce sconfitta dal PalaBetti di Castelfiorentino. I fiorentini si sono imposti per 81 a 69 allungando nella seconda parte di gara dopo un avvio equilibrato.Il primo quarto di gioco ha visto le due squadre faticare nel trovare giuste soluzioni offensive per un parziale di 15-10 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempino la SBA è viva, riesce a passare anche in vantaggio sfruttando la vena realizzativa di Castelli e le invenzioni di De Bartolo. Solo una tripla allo scadere di Terrosi permette a Castelfiorentino di andare al riposo in vantaggio per 36 a 33. Nella ripresa il momento migliore dei padroni di casa che costruiscono in difesa il break decisivo. Pucci punisce con continuità l’Amen per il 59-49 con cui si chiude il terzo quarto. Gli amaranto non si sbolccano in attacco nonostante un propositivo De Bartolo e non riuscono a rifarsi sotto nel punteggio che vede alla fine i locali prevalere per 81 a 69. Domenica prossima l’Amen avrà l’esordio casalingo contro Valdisieve, preceduto sabato 5 Ottobre alle ore 18 dalla presentazione di tutte le formazioni amaranto al pubblico del Palasport Estra .