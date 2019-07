Amen Scuola Basket Arezzo, confermato lo Staff della prima squadra

Dopo le conferme nel roster definito anche lo staff tecnico che affiancherà coach Milli alla guida dell’Amen Scuola Basket Arezzo nel Campionato di Serie C Gold 2019-2020. L’assistente del neo coach amaranto sarà Mirko Pasquinuzzi che dopo le due stagioni a fianco di Giuseppe Delia e Omar Serravalli, metterà nuovamente al servizio della causa SBA la propria professionalità e preparazione. Oltre all’impegno con la prima squadra Mirko sarà impegnato anche con il settore giovanile amaranto. Confermato anche Stefano Liberto, la sua esperienza sarà al servizio dell’Amen su più ruoli. Coach Milli potrà contare su di lui per un aiuto da giocatore negli allenamenti e da secondo assistente in occasione delle partite. Ma soprattutto Stefano sarà il collante tra squadra e staff come svolto egregiamente nelle ultime stagioni. Ad agire come preparatore atletico e fisioterapista dell’Amen versione C Gold sarà ancora il Dr. Simone Marraccini che come Stefano Liberto è una delle colonne della Scuola Basket Arezzo fin dalla sua nascita. La sua competenza e preparazione si sono rivelate spesso un’arma in più per la squadra e lo saranno certamente anche nella prossima stagione. Confermato anche lo staff dirigenziale al seguito della squadra con Federico Fracassi e Ruggero Carotti.