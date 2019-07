“Note di donne”: concerto dell’Ensemble Vocale Femminile “Kastalia” a Oliveto

CIVITELLA – Nell’ambito delle iniziative del cartellone estivo “Notti e Note d’Estate”, l’amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana organizza l’evento “Note di donne”.

Il concerto si terrà stasera, sabato 6 luglio, con inizio alle 21.15, nel borgo medievale di Oliveto, in piazza della Chiesa, e sarà interpretato dall’Ensemble Vocale Femminile “Kastalia”, diretto dal Maestro Eugenio Dalla Noce.

L’Ensemble Vocale Femminile “ Kastalia” nasce dalla volontà delle coriste di riconoscersi in un gruppo per il quale cantare insieme in armonia è la priorità assoluta, condivisa pienamente dal direttore Eugenio Dalla Noce, convinto anch’egli che in un Coro devono necessariamente essere in primis l’empatia tra tutte le componenti e l’ascolto il motore per creare un vero ‘insieme’ di voci, che hanno quindi come conseguenza “il piacere di unirsi alla ricerca della bellezza nel fare musica”.

Il coro a voci pari femminili esegue musica, a cappella e non, dal gregoriano fino alle opere di autori contemporanei, con particolare attenzione alla figura femminile, sia essa compositrice o protagonista del testo. Le coriste hanno condiviso in questi anni, insieme al direttore, una precedente e importante esperienza nell’Insieme Vocale Tourdion di Arezzo diretto dallo stesso, partecipando a numerose rassegne, a oggi oltre sessanta, arricchendo il proprio repertorio e la propria esperienza con la partecipazione a progetti e concorsi ricevendo importanti riconoscimenti. Per la cura della vocalità si avvale della preziosa collaborazione di Mya Fracassini.