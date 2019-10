Anas: riaperto il viadotto “Puleto” a tutti i mezzi pesanti

La perizia del Tribunale conferma l’assenza di rischi statici

Permane il restringimento di carreggiata per consentire i lavori di manutenzione programmata già appaltati nell’ambito del piano E45

Alle 16:00 di oggi Anas (Gruppo FS italiane) ha riaperto a tutti i mezzi pesanti il viadotto “Puleto”, sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) tra Valsavignone e Canili, in provincia di Arezzo. È quindi regolarmente consentito il transito senza limitazioni di massa fino a 44 tonnellate sull’intera direttrice E45 Orte-Cesena.

La rimozione del precedente limite a 30 tonnellate è stata autorizzata nella giornata di ieri dalla Procura di Arezzo, in seguito alla perizia – richiesta dal Tribunale nell’ambito dell’indagine in corso – che esclude rischi di staticità dell’opera, in linea con la relazione tecnica prodotta da Anas lo scorso 21 gennaio.

Per esigenze di cantiere, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, resterà provvisoriamente attivo il restringimento di carreggiata con limite di velocità a 40 km/h in corrispondenza del viadotto. I lavori – programmati e appaltati da Anas nell’ambito del piano di riqualificazione della E45 – riguardano in particolare il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico dell’opera, il rifacimento delle solette e l’ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza, per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro.

L’intervento era stato appaltato da Anas nel 2018 e consegnato all’impresa esecutrice nel mese di dicembre.