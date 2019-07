Anghiari : spettacolo MBIRA della Compagnia Aldes – Roberto Castello.

Sabato 3 agosto alle ore 21.30 presso la Villa Gennaioli di Anghiari si terrà lo spettacolo MBIRA della Compagnia Aldes – Roberto Castello.In collaborazione con Teatro di Anghiari, Rete Teatrale Aretina e Banca di Anghiari e Stia

Per molti secoli europei e arabi hanno esplorato, colonizzato e convertito ogni angolo del pianeta. Oggi molte culture sono perdute e quella occidentale è diventata per molti versi il riferimento universale. Impossibile dire se sia un bene o un male o sapere se i colonizzati prima della colonizzazione fossero più o meno felici. Sta di fatto che il mondo è sempre più piccolo e meno vario, pieno di televisioni che trasmettono gli stessi programmi e di negozi identici che vendono prodotti identici dalla Groenlandia alla Terra del Fuoco, dalla California, a Madrid, a Riyad a Tokio. Ma spesso capita che, nel processo di colonizzazione, il conquistatore cambi irreversibilmente entrando in contatto con la cultura dei conquistati. Di questo prova a parlare Mbira, un concerto per piazze e teatri che vede in scena due danzatrici, due musicisti e un regista e – utilizzando musica, danza e parola – prova a fare un punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana.

Mbira è il nome di uno strumento musicale dello Zimbabwe ma anche il nome della musica tradizionale che con questo strumento si produce e “Bira” è anche il nome di una importante festa della tradizione del popolo Shona, la principale etnia dello Zimbabwe, in cui si canta e balla al suono della Mbira. Mbira è però anche il titolo di una composizione musicale del 1981 intorno alla quale è nata una dura controversia legale che ben rappresenta l’estrema problematicità e complessità dell’intrico culturale e morale che caratterizza i rapporti fra Africa ed Europa.

Mbira è insomma una parola intorno a cui si intreccia una sorprendente quantità di storie, musiche, balli, feste e riflessioni su arte, cultura.

progetto, coreografia e regia ROBERTO CASTELLO

musiche Marco Zanotti, Moustapha Dembélé – Zam

testi Renato Sarti / Roberto Castello

interpreti Ilenia Romano e Giselda Ranieri(danza/voce), Marco Zanotti(percussioni, limba), Moustapha Dembélé – Zam (kora, tamanì, voce, balafon), Roberto Castello

produzione ALDES – Teatro della Cooperativa

con il sostegno di MIBAC / Direzione Generale Spettacolo dal vivo, REGIONE TOSCANA / Sistema Regionale dello Spettacolo.

Ph laria Scarpa