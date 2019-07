Aperte le iscrizioni al premio Cambiamenti CNA 2019

Un’occasione per celebrare il talento, la creatività e lo spirito innovativo delle start up. Torna il premio “Cambiamenti” lanciato da CNA e dedicato alle imprese nate dopo il 1 gennaio 2016.

Valorizzare il coraggio e la spinta innovativa nei processi produttivi delle neo e piccole imprese, facendo emergere le energie imprenditoriali del nostro territorio: questo lo scopo del premio che conferma l’attenzione di CNA verso giovani talenti e imprenditori portatori di nuove idee. Il premio giunge alla quarta edizione, le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre. Il contest si dividerà in tappe territoriali e regionali per poi approdare alla finale nazionale che si svolgerà a Roma il 28 novembre.

Come spiega Franca Binazzi, Presidente di CNA Arezzo, “Il Premio Cambiamenti rappresenta ormai un riconoscimento molto apprezzato da tutti i giovani imprenditori e rientra tra gli eventi di spicco dell’universo delle startup, al punto da aver registrato nelle prime tre edizioni oltre 2100 imprese candidate in tutta Italia”.

Anche quest’anno sono tante le opportunità messe in palio da CNA per le imprese che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una vera e propria comunità di startup e otterranno riconoscimenti di grande prestigio grazie ai nuovi partner che sostengono quest’anno il contest: Samsung, Infocert, TIM, KSRent, Eurocredit. Oltre ai premi prestigiosi, le imprese competeranno per un premio di 20.000 euro, una settimana di vacanza in una struttura Bluserena, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre alla partecipazione a masterclass realizzate con la collaborazione dei partner di Cambiamenti e ad altri servizi e opportunità messi a disposizione da CNA con il supporto di Artigiancassa, Samsung e una straordinaria rete di partner.

Tutte le imprese interessate, per candidarsi o ottenere assistenza, possono inviare una mail a barbara.bennati@cna.arezzo.it o telefonare allo 0575329227 o iscriversi direttamente sul sito www.premiocambiamenti.it.