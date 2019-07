Fiera Antiquaria di agosto alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi

In concomitanza con la Fiera Antiquaria di agosto, sabato 3 e domenica 4, la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone la speciale offerta di visita “Uno per Due”: al costo di un solo biglietto potranno entrare al Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi due persone. L’offerta è un’occasione privilegiata per visitare, oltre all’eclettica collezione custodita nel Museo, anche la mostra Vento dal Nord. Dipinti e stampe di artisti nordici in Italia dal XV al XVIII secolo, da Giovanni Stradano a Paolo Fiammingo, Hans van Aachen e Matthijs Naiveu che rende omaggio alla massiccia presenza di artisti stranieri in Italia dal Rinascimento al Barocco.

In particolare, sabato 3 agosto sono in programma due appuntamenti presso la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi.

Alle ore 15,30 in collaborazione con il Centro Guide Provincia di Arezzo è previsto uno speciale ScopriArezzo con un percorso di visita che, partendo dalla mostra Vento dal Nord, valorizzerà le opere di Giovanni Stradano e di Giorgio Vasari presenti nelle chiese e nei luoghi più interessanti della città aretina. Il costo è di 10 euro a persona.

Alle ore 17,00 per i bambini da 5 a 11 anni è prevista la visita guidata Un soffio di vento che trasporta nell’arte: indovinelli, racconti, giochi e creazioni fantasiose per scoprire i tanti dettagli e personaggi che animano le opere degli artisti nordici. Un’esperienza originale e insolita per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte, al costo di 5 euro a bambino per una durata di circa un’ora.

Infine, martedì 6 agosto a partire dalle ore 21,30 la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, organizza l’esclusiva serata “Aspettando i fuochi d’artificio”: visite guidate, musica e degustazioni di vino nelle terrazze della Casa Museo, da cui si ammirano con un colpo d’occhio del tutto unico i tradizionali fuochi d’artificio realizzati dal Comune di Arezzo per la vigilia della festa di San Donato patrono della città. L’evento è impreziosito dal concerto “Bacio d’addio”, che vedrà esibirsi nello scenario suggestivo delle terrazze la mezzosoprano Elisabetta Ricci accompagnata dal pianista Alessandro Dei. Le degustazioni sono a cura di Strada del Vino Terre di Arezzo e Associazione Italiana Sommelier.

Il costo è di 12 euro a persona, ridotto a 10 euro per chi acquista l’ingresso anche ad una delle serate della rassegna Jazz&Wine, proposta dalla Fondazione Bruschi per l’8 e 22 agosto e 5 settembre.

Dato il numero limitato di posti nelle terrazze è consigliata la prevendita.

Info e prevendita:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00

casamuseobruschi@gmail.com ​@museobruschi​​​

www.fondazionebruschi.it​​