Apocalypse Now all’Eden e il grande cinema torna al cinema

Da mercoledì 23 ottobre al via la rassegna “Il Cinema Ritrovato” a cura di Officine della Cultura

Ci sono classici del cinema internazionale che non hanno mai interrotto il loro dialogo con gli amanti del grande schermo, soprattutto se visti al cinema. Sono i classici della rassegna “Il Cinema Ritrovato”, restaurati e di nuovo pronti ad una prima visione questa volta al Cinema Eden di Arezzo grazie all’attenta programmazione di Officine della Cultura. Una seconda occasione d’affascinamento per gli appassionati, i cinefili e soprattutto le nuove generazioni che di quei capolavori, forse, ne hanno finora solo sentito la storia.

La rassegna “Il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione” avrà inizio mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 con il capolavoro titanico, visionario e wagneriano di Francis Ford Coppola, anno 1979, “Apocalypse Now”. Tra gli interpreti Martin Sheen (il capitano Benjamin Willard), Marlon Brando (il colonnello Walter Kurtz) e Robert Duvall (il tenente colonnello William “Bill” Kilgore). Tra i premi la Palma d’oro al 32º Festival di Cannes e i due premi Oscar ottenuti nel 1980 per la migliore fotografia (Vittorio Storaro) e per il miglior sonoro (Walter Murch).

Appuntamenti successivi mercoledì 20 novembre con “Easy Rider” di Dennis Hopper; mercoledì 15 gennaio con “Lo sceicco bianco” di Federico Fellini; mercoledì 15 febbraio 2020 con “Il Dottor Stranamore” di Stanley Kubrick; mercoledì 4 marzo con “Omaggio ad Agnés Varda” di Agnés Varda; mercoledì 8 aprile “I figli della violenza” di Luis Bunuel; gran finale mercoledì 6 maggio con “Velluto blu” di David Lynch.

Info presso: Officine della Cultura, via Trasimeno, 16 Arezzo, tel. 0575 27961, eden@officinedellacultura.org; Cinema Eden, via Guadagnoli, 2 Arezzo, tel 0575 353364; www.officinedellacultura.org; prevendita on line su cinemaeden.ticka.it. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.