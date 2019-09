Approvati dal consiglio comunale il Piano mobilità e il Piano di marketing territoriale Bardelli: “Passi costanti e coerenti per lo sviluppo moderno e sostenibile di Arezzo”

Nota del consigliere Roberto Bardelli (gruppo misto)

“Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale sono stati approvati due strumenti fondamentali per il futuro di Arezzo, il Piano della mobilità e il Piano di marketing territoriale.

Entrambi saranno dei fari che indicheranno la strada da intraprendere, che porteranno dei cambiamenti strutturali per il territorio e la strategia politica della città.

Il Piano della mobilità fotografa la situazione attuale in tutto il territorio comunale e propone degli interventi da mettere in pratica nei prossimi dieci anni per incrementare la funzionalità del traffico veicolare, cerca e offre soluzioni nuove e moderne per rendere Arezzo una città più vivibile, più ecologica e a misura d’uomo. È dal 2003 che non veniva definito un progetto così ambizioso e il nostro è il secondo comune in Toscana ad averlo definitivamente approvato.

Il Piano di marketing territoriale è invece uno strumento che la giunta Ghinelli ha inserito nell’agenda politica per elaborare e implementare uno sviluppo del territorio innovativo e sostenibile, oltre che per consolidare il vantaggio già esistente nel tessuto cittadino in alcuni settori economici, come per esempio quello manifatturiero, dei servizi e (specialmente nell’ultimo periodo) turistico-culturale, cercando di valorizzare e attrarre nuove risorse finanziarie, lavorative e produttive.