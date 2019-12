Approvato all’unanimità l’atto di indirizzo della Lega Nord sugli spazi scolastici

Approvato all’unanimità con 22 voti favorevoli, dopo l’illustrazione del capogruppo della Lega Nord Egiziano Andreani avvenuta nella scorsa seduta, l’atto d’indirizzo per la concessione degli spazi delle scuole, nei periodi di chiusura delle normali attività didattiche, a soggetti pubblici deputati all’educazione e alla promozione della socialità.

“Alla base della richiesta – queste le motivazioni esposte da Andreani – c’è la necessità di consentire alle bambine e ai bambini di accedere a servizi ludici e ricreativi che garantiscano attività di aggregazione. L’obiettivo è quello di supportare i genitori nella cura dei propri figli lungo tutto l’arco della giornata e in tutti i mesi dell’anno. In Italia il calo delle nascite è legato anche alla mancanza di servizi di questo tipo. Qualora non ci fosse adesione all’invito da parte delle aziende pubbliche di servizi, cioè Fraternita dei Laici e Istituto Thevenin, si potrà procedere a manifestazioni a evidenza pubblica per individuare soggetti privati interessati.

L’onere a carico delle famiglie sarà relativo alla spesa per il personale educativo, da ripartire equamente tra i genitori dei bambini che usufruiranno del servizio”.