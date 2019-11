Arezzo Città del Natale, è ancora boom di presenze. La mappa delle attrazioni

In due fine settimana ha raggiunto il record di 300mila presenze. E di certo non deluderà neppure il bilancio di questi due giorni. Perchè il flusso di visitatori, fin dalle prime ore di sabato mattina, in città è stato massiccio. I pullman non smettono mai di arrivare e centinaia di turisti, dalle scale mobili, raggiungono il centro storico, scendendo come un serpentone colorato e entusiasta le vie della città.

E neppure gli aretini rinunciano ad un giro in centro.

La Città del Natale, organizzata dalla Fondazione Arezzo In Tour, si conferma, quindi, un evento di successo. E la concomitanza con la Fiera Antiquaria aumenta ancor più l’appeal di Arezzo in questo inizio dicembre.

Dal Prato con la pista e lo scivolo di ghiaccio, la torre alta 40 metri, il salotto per gli eventi, le casette in legno e il maxi stand Lego, si scende giù fino a piazza Grande con il villaggio Tirolese e la casa di Babbo Natale, quindi le Botteghe artigiane aperte per tutto il weekend in via Bicchieraia, fino al mercatino di Natale in piazza San Jacopo e Risorgimento.

E come non citare le proiezioni luminose sui palazzi, in particolare quella sul Palazzo comunale che narra per immagini la storia di Arezzo e degli aretini che l’hanno resa grande.

Tra gli eventi collaterali da segnalare in questo fine settimana il Mercatale dei prodotti tipici sotto ai portici di via Roma e la kermesse Gioiello in vetrina nel Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo.

Vista la grande affluenza è da segnalare che è stata predisposta per i pullman e i camper la disponibilità a sostare anche nei parcheggi di Arezzo Fiere e Congressi e del Palasport Le Caselle dopo aver sceso i passeggeri al parcheggio delle scale mobili.

Tutte le info:

https://www.facebook.com/cittadelnatale/