Fiera Antiquaria baciata dal sole a dai visitatori LE FOTO

Un bel sole alto in cielo, temperatura mite di certo più alta rispetto a come dovrebbe essere nel primo weekend di dicembre e la concomitanza con la Città del Natale. Un mix che ha portato un boom di visitatori anche alla Fiera Antiquaria, in corso nel cuore di Arezzo.

I banchi si snodano per il Corso, fino a piazza San Francesco, in via Guido Monaco e qualcuno ha conservato il posto anche in piazza Grande, non solo sotto alle Logge Vasari, dove non sono stati allestiti i tavoli dei ristoranti e dei locali per lasciare spazio ai banchi, ma anche, seppur limitatamente in piazza Grande, nella porzione davanti al Palazzo di Fraternita e all’abside della Pieve. E, ancora, nella parte alta della città in via Ricasoli ed in piazza della Libertà.

Il Tirolo, insomma, a braccetto con l’Antiquariato e la straordinaria e suggestiva scenografia del mattonato di piazza Grande e dei palazzi a fare da cornice.

Affollatissimi i banchi, sia di aretini che di turisti, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, in particolare da Germania, Francia, Olanda.

Arezzo città dell’oro, della musica, dell’Antiquariato e del Natale.