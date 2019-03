Arezzo Speed Down: la prima edizione

In collaborazione con il Comune di Arezzo, Polisportiva Puglia, Centro sportivo italiano e Federazione italiana cart’s organizzano, ringraziando per il contributo La Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, domenica 7 aprile a Puglia il primo Arezzo Speed Down, gara a cronometro per mezzi “green”, privi di motore e che dopo la spinta del conducente viaggiano sfruttando aerodinamica e forza di gravità. Per questo, i circuiti sono in discesa e i mezzi sfruttano, per il loro assemblaggio, materiali leggeri tipo la fibra di carbonio.

Lo Speed Down di domenica è la prima gara ufficiale della disciplina che si corre ad Arezzo ed è la prima tappa del Campionato Granducato Speed Down che si corre dal 7 aprile al 20 ottobre e che fa tappa in varie regioni italiane.

Iscrizioni fino a lunedì 1 aprile per i partecipanti muniti di licenza Fics e dal giorno successivo fino a giovedì 4 aprile per i non muniti di licenza ma comunque in possesso di copertura assicurativa. Scrivere a casentinoracingcarts@gmail.com. Ulteriori informazioni al 3486929014. Il programma prevede alle 9 il warm up e tre manche cronometrate alle 11, alle 14,30 e alle 16.

Sono previste anche alcune modifiche alla circolazione a Puglia nel corso della giornata: nella piazza centrale del paese e nel tratto di strada comunale che va dalla piazza stessa al bivio per Il Rio dalle 7 alle 19 è istituito il divieto di sosta, dalle 7 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 anche il divieto di transito per veicoli e pedoni. Percorrendo lo stradone di Ca’ de Cio non sarà inoltre possibile accedere alla strada comunale di Puglia.