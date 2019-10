Arrestato nella notte con oltre 100 grammi di marijuana, spacciatore dell’Est perde “posto fisso”

Ieri sera, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo ha proceduto all’arresto in flagranza di uno spacciatore di origini rumene nel parco Giotto, T.M.I. di 26 anni, trovato in possesso di oltre un etto di stupefacente di tipo marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e oltre 2000 euro in contanti.

Gli uomini della squadra Volanti, sempre impegnati nel controllo del territorio pattugliando assiduamente le vie aretine, hanno individuato alle ore 20 circa movimenti sospetti nel parco Giotto. L’attenta attività di osservazione e la raccolta di informazioni provenienti dalle segnalazioni, aveva indotto gli agenti ad eseguire un controllo nelle vie limitrofe, mirato alla ricerca di possibili episodi di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Gli operatori, dimostrando una grande capacità operativa unita ad un’acuta esperienza hanno immediatamente individuato un soggetto che si muoveva furtivamente in una zona scarsamente illuminata, riuscendo ad avvicinarlo mentre tentava di allontanarsi dal parco.

Da una perquisizione sul posto, lo stesso veniva trovato in possesso di 15 dosi preconfezionate di marijuana per un totale di 24 grammi e banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio. Dalle prime ricostruzioni emergeva l’ipotesi per cui il cittadino rumeno stazionasse abitualmente nel parco, occupando una sorta di “postazione fissa” per incontrare i suoi clienti sempre nello stesso punto specifico. Coscienti della possibilità di rinvenire ulteriori indizi dell’attività di spaccio a carico del soggetto, gli uomini dell’UPG, in costante contatto con il magistrato del Pubblico Ministero, procedevano ad una perquisizione anche del domicilio del cittadino rumeno.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione, altri 100 grammi di marijuana nascosta in barattoli da cucina e contante per oltre 2000 euro, che dimostrano come l’attività di spaccio sia un business redditizio per i malviventi del capoluogo. Tutto il suddetto materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è custodito presso i locali della Questura di Arezzo, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di domani 17 ottobre.