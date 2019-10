Iniziano oggi i “Colloqui internazionali di Cortona”. Il 18 ottobre chiusura a Firenze

Parte oggi la XXII edizione dei Colloqui internazionali di Cortona. Le prime due giornate si terranno a Cortona mentre la chiusura, venerdì 18 ottobre, è in programma a Firenze presso l’Auditorium di Sant’Apollonia, in via San Gallo 25. L’appuntamento è organizzato e promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Cortona.

‘Social trasformation in a digital world’ è il titolo della tre giorni di ricerca, scambio e confronto tra studiosi europei e protagonisti del mondo dell’impresa e dell’innovazione sulle potenzialità connesse alla rivoluzione digitale per le persone, le imprese e i territori. Una riflessione partecipata sulle trasformazioni sociali, economiche e culturali innescate dal progresso tecnologico e dalle sfide di sostenibilità, con particolare riferimento ai nuovi modelli relazionali ed economici improntati a una maggiore equità, che valorizzano il capitale umano e i territori.

Ai Colloqui internazionali di Cortona interverranno anche gli assessori regionali Stefano Ciuoffo (alla seconda giornata, il 17 ottobre, nel pomeriggio), Vittorio Bugli (sempre il 17 ottobre in serata) e Cristina Grieco (nella giornata conclusiva a Firenze, venerdì 18 ottobre).