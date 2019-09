Arriva Magmamemoria, il nuovo album di Levante

Venerdì 4 ottobre 2019 esce il nuovo atteso album di inediti di Levante dal titolo Magmamemoria.

Un nuovo percorso artistico per la cantautrice di Caltagirone, icona di stile naturale e versatile con all’attivo tre album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller.

In Magmamemoria i temi della memoria, della nostalgia e dello sguardo al futuro si fondono insieme.

“Magnamemoria è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia – ha raccontato Levante – Quanto di ciò che è trascorso diviene magmamemoria che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro.

Magmamemoria è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno.

La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo”.

Tredici sono i brani che compongono l’album, un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.

Tra questi anche due brani che prendono il titolo dai romanzi di Levante: “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”, oltre al primo singolo “Andrà tutto bene” e al nuovo “Lo stretto necessario scritto con Dimartino e Colapesce e cantato con Carmen Consoli.