Asfalto fonoassorbente sulla Sr71 grazie al progetto europeo Nereide

Nuovo appuntamento di stagione off a Monte San Savino con il libero adattamento della commedia di William Shakespeare

Giovedì 7 marzo, con inizio alle ore 21:15, il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario su “La commedia degli errori” di Wiliam Shakespeare nell’originale libero adattamento di e con Daniele Marmi e Alessandro Marini. Regia di Eugenio Allegri, luci di Roberta Faiolo, costumi di Gaia Moltedo e Michela Pagano, musiche di scena di Francesco Li Causi per una produzione La Filostoccola, Compagnia Lombardi-Tiezzi. L’evento rientra nella Stagione Off del Teatro Verdi a cura di Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura e A.S. MonteServizi.

La commedia degli errori è il primo lavoro in proprio di Daniele Marmi e Alessandro Marini, che, stregati proprio come i protagonisti Antifolo e Dromio, dalla mirabolante favola scenica di William Shakespeare, ne hanno colto, oltre al già noto potenziale comico, la straordinaria attualità. La perdita dell’identità, il tema del doppio, qui rivisitato con sensibilità moderna, la ricerca dell’altro come metà perduta, l’inquietudine e la malinconia che inaspettatamente contaminano la comicità del testo, sono i motori dell’opera. E proprio dall’approfondimento di questi motivi è nata l’idea di mettere in scena lo spettacolo con due soli attori: per giocare con lo sfrenato meccanismo drammaturgico degli equivoci e perché alle peripezie dei protagonisti si possa affiancare la storia di due amici che trovano nel Teatro il loro punto d‘incontro più alto.

Informazioni: a Monte San Savino presso Teatro Verdi, Via Sansovino 66, tel. 0575 810498, sabato 20.30 – 23.30 e domenica 15.00 – 18.30; ad Arezzo presso Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 – 338 8431111, dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00 e 15.30 – 18.00. Prevendite on line presso BoxOffice Toscana e Ticktone. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro con apertura alle ore 20.00.