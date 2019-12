Assegnata alla Scuola Basket Arezzo l’organizzazione delle Finali di Coppa Toscana

La Scuola Basket Arezzo comunica con grande soddisfazione di aver ottenuto dal Comitato Regionale Toscano della FIP l’assegnazione dell’organizzazione delle Final Four di Coppa Toscana di Serie C Gold Maschile e Serie B Femminile in programma dal 4 al 5 Gennaio 2020. La Società si è già messa al lavoro per l’organizzazione de maggiore evento della pallacanestro regionale senior.

La Scuola Basket Arezzo ringrazia la FIP per la fiducia accordatale che riconosce alla nostra società affidabilità e capacità organizzativa, manifestata nelle ultime stagioni con la gestione del Palasport Estra Mario D’Agata e l’organizzazione del Torneo Internazionale Giovanile Guido Guidelli.

Proprio il Palasport aretino sarà teatro delle Finali che inizieranno Sabato 4 Gennaio con le Semifinali i cui accoppiamenti sono stati estratti in occasione della Giornata di Premiazione delle Società Toscane vincitrici di campionati nella stagione 2018/2019 svoltasi a Livorno il 27 Ottobre scorso.

Queste le semifinali del Trofeo Maschile intitolato ad Alfredo Piperno: Amen Scuola Basket Arezzo-Acea Virtus Siena e Cantini Lorano Legnaia Firenze-Spezia Basket Club, mentre per il Trofeo Femminile intitolato alla memoria di Lorenzo Lunghi le partecipanti sono Palagiaccio Pallacanestro Femminile Firenze, Named Number 8 San Giovanni Valdarno, Basket Femminile Pontedera e Le Mura Spring Basketball Lucca.

“Sono molto soddisfatto” commenta il Presidente SBA Mauro Castelli “questo risultato è merito dell’impegno della nostra società nelle ultime stagioni. E’ la prima volta che ad Arezzo viene organizzata una manifestazione così importante, superando concorrenti agguerrite come Siena o Firenze che si erano candidate per ospitare l’evento”.