Assistenza pediatrica in Casentino: incontro pubblico al Corsalone

Venerdì 22 Novembre alle ore 18.00presso la Sala comunale del Corsalone si terrà un incontro sui servizi pediatrici in Casentino promosso dai comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena, dall’associazione Mauro Grifoni Forever con la collaborazione della Asl Toscana sud-est e dei suoi operatori.

In questa occasione i sindaci dei rispettivi comuni saranno presenti e daranno testimonianza dell’impegno della nuova articolazione zonale della sanità sul fronte del mantenimento dei servizi essenziali in Casentino.

A questo proposito il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Questa assemblea pubblica è particolarmente importante poiché riguarda quei servizi essenziali rivolti all’infanzia e alle famiglie. Da poco, infatti, sono stati attivati presso l’ospedale del Casentino degli ambulatori di assistenza che rappresentano qualcosa di aggiuntivo rispetto a quelli offerti dalle rete dei pediatri di famiglia. Si tratta di servizi che riguardano il post natale ma anche il pre natale. E questo rappresenta un segnale forte che vorremmo lanciare anche alle giovani famiglie casentinesi che hanno l’intenzione di allargare il proprio nucleo familiare, un segnale contro la denatalità e lo spopolamento, un segnale di speranza. Gli operatori della asl presenti spiegheranno alle famiglie il funzionamento di questi sportelli e come poterne usufruire in modo semplice e veloce da parte delle famiglie con bambini che ne hanno bisogno, magari senza fare grandi spostamenti verso la città. Un grazie all’Associazione Mauro Grifoni Forever e al suo impegno verso l’infanzia che ritengo significativo in un momento come questo”.

Il Sindaco Vagnoli, come Presidente dell’articolazione zonale della sanità del Casentino fa anche il punto sui nuovi progetti e percorsi e sul lavoro che i sindaci stanno portando avanti con la Asl: “ Poco tempo fa grazie all’incontro con i vertici della Asl abbiamo posto le basi per una nuova sottoscrizione dei Patti Territoriali, Un incontro positivo e proficuo attraverso il quale come sindaci puntiamo non solo al mantenimento ma anche al potenziamento dei servizi esistenti. Qualcosa di positivo dobbiamo registrare con soddisfazione sul fronte della Medicina: sono stati aumentati 4 posti letto e arriverà a breve da Careggi il nuovo Primario”.

Vagnoli pone nuovamente l’accento sull’importanza della nuova articolazione zonale: “Questa struttura locale di concertazione con i vertici Asl e Regione è fondamentale e le cose fatte in questi mesi lo dimostrano ampiamente. Non possiamo delegare ad altri ciò che ci riguarda da vicino, meno che mai la sanità. La nostra battaglia per riportare in Casentino l’articolazione è stata importante e non va sottovalutato il valore di tutto questo”.