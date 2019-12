Auditorium “Le Fornaci” di Terranuova: VII edizione del Wag Film Festival

Torna dal 6 all’8 dicembre 2019 il Wag Film Festival, l’evento dedicato al cinema indipendente e organizzato dall’associazione Le Ali di Icaro, presso la consueta location dell’Auditorium “Le Fornaci” di Terranuova Bracciolini (AR).

Quest’anno, il trait d’union delle serate di proiezione sarà il tema de “L’incontro”, inteso nei suoi molteplici significati: “incontro” come inizio di una relazione; “incontro” come condivisione di culture; “incontro”, come punto di arrivo e meta ultima di un percorso.

Attraverso questa tematica, la settima edizione del Wag Film Festival offre agli spettatori una o più occasioni di riflessioni su un argomento attuale e molto controverso, e dona ai registil’opportunità di condividere con il pubblico de Le Fornaci un loropersonale “incontro”, che può essere un punto di svolta nella propria carriera cinematografica o, più in generale, nella vita.

Come ogni anno, il festival sarà caratterizzato da una commistione di diversi mezzi espressivi e in questa edizione vedremo i ragazzi del gruppo di teatro de Le Ali di Icaro protagonisti di una performance teatrale, un omaggio all’associazione per festeggiare il suo decimo compleanno.

Nel corso delle tre serate, inoltre, saranno riservati spazi di dialogo e confronto dedicati a personalità del territorio chehanno un particolare valore rispetto al tema de “L’incontro”, ospiti che rispecchiano questo tema grazie al loro vissuto e alla loro esperienza.

Anche quest’anno, una Giuria Giovani composta da ragazzi di età compresa fra i 16 i 24 anni, si occuperà di visionare attentamentetutte le opere selezionate dalla giuria di pre-selezione e si riunirà per decretare i film vincitori con il supporto di un tutor, ildirettore artistico del festival Jacopo Fontanella.

Le opere in concorso per la settima edizione del festival sono 18 e sono suddivise in tre categorie: Incontri d’autore, sezione dedicata a corti che abbiano come tema “L’incontro”; Sguardi d’Autore, sezione a tema libero per le opere che si contraddistinguono particolarmente per tecnica, estetica e/o contenuti; Nuove Prospettive, sezione a tema libero dedicata ai prodotti dei registi di età inferiore ai 25 anni.

La Giuria Giovani, il cui giudizio è insindacabile, assegnerà il Premio Wag alla Miglior opera della categoria

Incontri d’Autore; il Premio Sguardi d’Autore e il Premio Nuove Prospettive alla miglior opera delle rispettive categorie; il Premio Miglior Interpretazione Attoriale (novità di quest’anno) a uno tra i personaggi di tutti i film in concorso.

Dopo il successo delle ultime edizioni che hanno ospitato, tra gli altri, personalità di spicco come Carlo Delle Piane (2017) e Nino Frassica (2018), il Wag Film Festival torna per offrire a valdarnesi e non tre serate dedicate al cinema indipendente eun’occasione intima e unica di intrattenimento e riflessione.

Di seguito il programma delle tre serate:

VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019

Ore 20:45 – E SONO SETTE!

Brindisi di inaugurazione del Festival nel foyer

dell’Auditorium alla presenza dello staff.

Ore 21:00- FILM D’APERTURA – Concorso

THE GREAT ANDROGYNOUS (6’) di Julien Zaccardi

A seguire

Presentazione dell’edizione 2019 e delle categorie in concorso

SGUARDI D’AUTORE – Concorso

ANNE (16’) di Stefano Malchiodi e Domenico Croce

RONDINI (12’) di Riccardo Petrillo

NON E’ UNA BUFALA (16’) di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici

LA RICETTA DELLA MAMMA (15’) di Dario Piana

IL COMPLEANNO (18’) di Gabriele Sabatino Nardis

Ore 23:00 – INCONTRI D’AUTORE – Concorso

ANDRA’ TUTTO BENE (16’) di Fabio Pasquali

L’ALTERNATIVA (9’) di Marco Cassini

Ore 23:30 – NUOVE PROSPETTIVE – Concorso

ANDATE IN PACE (20’) di Carmine Lautieri

(alle proiezioni possono seguire incontri con gli autori eventualmente presenti)

SABATO 7 DICEMBRE 2019

Ore 10:00 – SCHOOL OF WAG – Fuori concorso

FIORE GEMELLO (96’) di Laura Lucchetti

proiezione alla presenza degli studenti dei Licei “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno.

a seguire

Incontro con il cast presente in sala

Ore 21:00 – ALTRE REALTA’ – Il territorio che si incontra

Incontro con Oliviero Buccianti e presentazione del progetto Vagamondo

a seguire

LA VIAGGIATRICE (13’) di Ludovica Zedda – Concorso

Ore 21:30 – SGUARDI D’AUTORE – Concorso

LA VOCE (12’) di Luca Grimaldi

DOMANI ALL’ALBA (15’) di Giulia Di Battista

Ore 22:15 – NUOVE PROSPETTIVE – Concorso

88 (13’) di Danilo Corbellini Scarcia

Ore 22:30 – INCONTRI D’AUTORE – Concorso

SIAMO SOLO PIATTI SPAIATI (15’) di Mattia Riccio

ECHI SOMMESSI DI UNA GUERRA VICINA (6’) di Andrea Corazza e Forest

Giuliano

LA REGINA SI ADDORMENTA DOVE VUOLE (10’) di Lorenzo Tiberia

LA CACCIATRICE DI CASCATE (16’) di Gennaro (Johnny) Carrano

AMARE AFFONDO (15’) di Matteo Russo

(alle proiezioni possono seguire incontri con gli autori eventualmente presenti)

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

Ore 21:00 – FILM DI CHIUSURA – Fuori concorso

DUE VOLTE (15’) di Domenico Onorato

Ore 21:30 – WagMovie – EVENTO SPECIALE

Da 10 anni sulle Ali di Icaro

Presentazione di NON ABBIAMO ANCORA FATTO NIENTE, performance teatrale in

occasione dei 10 anni dell’Associazione “Le Ali di Icaro” organizzatrice del Wag Film

Festival.

Ore 22:00 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Presentazione della Giuria Giovani, assegnazione dei premi e delle menzioni

speciali.

a seguire

ARRIVEDERCI, WAG! – Proiezioni dei film vincitori e brindisi finale di chiusura del Festival

Biglietti

Biglietto intero: 5 euro

Ingresso gratuito ai minori di anni 12

Sito web: www.lealidicaro.org/wagfilmfestival

Facebook: www.facebook.com/WagFilmFestival/

Instagram: www.instagram.com/wagfilmfestival/

Contatti e maggiori informazioni

Email: [email protected]

Jacopo Fontanella (direttore artistico): 328 7025 177

Sito web: www.lealidicaro.org/wagfilmfestival

Facebook: www.facebook.com/WagFilmFestival/

Instagram: www.instagram.com/wagfilmfestival/