Il Natale Buono di Castiglion Fiorentino

Il Comune di Castiglion Fiorentino vi augura un Natale buono. L’aggettivo dopo il sostantivo non è messo lì per caso. Perché quello che andrà in scena a Castiglion Fiorentino non è soltanto il solito augurio di Natale, ma un nuovo modo, anzi un buon modo per l’appunto, di festeggiare tutti insieme la festa più importante dell’anno. Con tutta la sua autenticità. E non solo perché il Natale ci rende tutti più buoni. O almeno, non solo per questo. Ma perché sia l’occasione per riscoprire tutto quello che di buono abbiamo intorno. Un Natale Buono come la genuinità del nostro centro commerciale naturale, come i regali scovati nei nostri negozi o tra le bancarelle di un Xmas Market. “Un Natale Buono con un’attenzione particolare verso il volontariato e alla solidarietà, un evento su tutti la cena del 13 dicembre, “Cena della Solidarietà”, a favore di coloro che hanno bisogno e verso il sistema economico del territorio. E’ stato, infatti, deciso di proporre un meccanismo incentivante per il commercio dove i bambini riceveranno un buono da 5 euro da spendere negli eservizi commerciali di Castiglion Fiorentino” dichiara il vice sindaco, Devis Milighetti, con la delega allo Sviluppo e Promozione del Territorio. Il “Natale Buono” sarà, quindi, spettacolare e magico, con tanti appuntamenti diffusi per divertirsi, riflettere, scoprire, sognare e gustare. A partire da questo fine settimana, 7 e 8 dicembre, quando sarà di scena lo “Xmas Market” del “Natale Buono”, un market dall’anima buona, ospitato in un borgo già scrigno di negozi, mostre scambio ed artigiani. La magia del “Natale Buono” arriverà anche dalle performance artistiche itineranti, dai corner musicali e dalla selezione di buoni sapori locali da gustare da pranzo a cena.

IL PROGRAMMA



VENERDI’ 6 DICEMBRE

ORE 17,00 – AUDITORIUM LE SANTUCCE

MEMORIA

DAVIDE CONTI storico Consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica

Modera l’incontro Massimiliano Griner Direttore Scientifico



ORE 21,00 – TENDONE MAGICO – Piazzale Garibaldi

ABRA CADABRA MAGIC SHOW

Spettacolo di Magia

ORE 21,15 – TEATRO COMUNALE MARIO SPINA

CHI ME LO HA FATTO FARE

MARCO MARZOCCA

SABATO 7 DICEMBRE

ORE 9,30 – ISIS GIOVANNI DA CASTIGLIONE

MEMORIA

INCONTRO CON GLI STUDENTI DI :

DAVIDE CONTI storico Consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica

Modera l’incontro Massimiliano Griner Direttore Scientifico

……………………………………………………………….

DALLE ORE 10,00 – CENTRO STORICO

XMAS MARKET

Mercatino Handmade, collezionisti, Vintage

……………………………………………………………….

DALLE ORE 10,00 – GIARDINI PUBBLICI

MOSTRA SCAMBIO

Stand di cose antiche ed usate

……………………………………………………………….

DALLE ORE 10,30 ALLE 12.30 – CHIESA DEGLI SCOLOPI

LABORATORI CREATIVI

Con materiali di recupero a cura della Cooperativa Progetto ……………………………………………………………….

DALLE ORE 11,30 ALLE 13.00 – CENTRO STORICO

GLI ARTISTI DI CIRCU’

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e trucca bimbi.

DALLE ORE 11,30 ALLE 19.00 – CENTRO STORICO

GIOCHI DA TAVOLO

A cura di Arezzo Gaming Club

……………………………………………………………….

DALLE ORE 15,00 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

GLI ARTISTI DI CIRCU’

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e trucca bimbi.

DALLE ORE 15,00 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

LA PARATA DEI GIGANTI DEL NATALE

Parata itinerante sui trampoli con costumi e doni a tema natalizio. ……………………………………………………………….

DALLE ORE 15,30 ALLE 18,30 – CHIESA DEGLI SCOLOPI

LABORATORI CREATIVI

Con materiali di recupero a cura della Cooperativa Progetto 5

……………………………………………………………….



ORE 16,00 – CHIESA DEGLI SCOLOPI

SPETTACOLO BURATTINI

Di Paolo Valenti a cura della Cooperativa Progetto 5

……………………………………………………………….



DALLE ORE 16,00 – PORTA FIORENTINA

NATALE FUORI PORTA

Gastronomia ed artigianato a cura dei commercianti di Porta Fiorentina

L’ANGOLO DI BABBO NATALE

Corner Fotografico a cura del Circolo Fotografico Castiglionese

……………………………………………………………….

ORE 16,00 – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

LO SCHIACCIANOCI E I DONI DI NATALE

AFFABULANDO AL MUSEO

……………………………………………………………….

ORE 17,30 – TENDONE MAGICO – Piazzale Garibaldi

ABRA CADABRA MAGIC SHOW

Spettacolo di Magia

DOMENICA 8 DICEMBRE

ORE 9,30 – ISIS GIOVANNI DA CASTIGLIONE

MEMORIA

INCONTRO CON GLI STUDENTI DI :

DAVIDE CONTI storico Consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica

Modera l’incontro Massimiliano Griner Direttore Scientifico

……………………………………………………………….

DALLE ORE 10,00 – CENTRO STORICO

XMAS MARKET

Mercatino Handmade, collezionisti, Vintage

……………………………………………………………….

DALLE ORE 10,00 – GIARDINI PUBBLICI

MOSTRA SCAMBIO

Stand di cose antiche ed usate

……………………………………………………………….

DALLE ORE 10,30 ALLE 12.30 – CHIESA DEGLI SCOLOPI

LABORATORI CREATIVI

Con materiali di recupero a cura della Cooperativa Progetto 5

……………………………………………………………….

DALLE ORE 11,30 ALLE 13.00 – CENTRO STORICO

GLI ARTISTI DI CIRCU’

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e trucca bimbi.

DALLE ORE 11,30 ALLE 19.00 – CENTRO STORICO

GIOCHI DA TAVOLO

A cura di Arezzo Gaming Club

……………………………………………………………….

DALLE ORE 15,00 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

GLI ARTISTI DI CIRCU’

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e truccabimbi.……………………………………………………………….

DALLE ORE 15,30 ALLE 18,30 – CHIESA DEGLI SCOLOPI

LABORATORI CREATIVI

Con materiali di recupero a cura della Cooperativa Progetto 5

……………………………………………………………….



ORE 16,00 – CHIESA DEGLI SCOLOPI

SPETTACOLO BURATTINI

Di Paolo Valenti a cura della Cooperativa Progetto 5

……………………………………………………………….

DALLE ORE 15,00 – CENTRO STORICO

DICEMBRIGIA

Castagne e bevande a cura del Rione Cassero

……………………………………………………………….

DALLE ORE 16,00 – PORTA FIORENTINA

NATALE FUORI PORTA

Gastronomia ed artigianato a cura dei commercianti di Porta Fiorentina

L’ANGOLO DI BABBO NATALE

Corner Fotografico a cura del Circolo Fotografico Castiglionese

……………………………………………………………….

ORE 17,00 – TEATRO COMUNALE MARIO SPINA

MELINA

TEATRO PER RAGAZZI Ass. Nata Teatro

……………………………………………………………….

ORE 18,30 – TENDONE MAGICO – Piazzale Garibaldi

ABRA CADABRA MAGIC SHOW

Spettacolo di Magia

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE

ORE 18,30 – TEATRO COMUNALE MARIO SPINA

“… A CASA TUTTI BENE”

Spettacolo inerente il progetto “ Scuola amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti” UNICEF

……………………………………………………………….



ORE 17,15 – BIBLIOTECA COMUNALE

“NATI PER LEGGERE”

ARRIVA BABBO NATALE in collaborazione con Cooperativa Koinè

……………………………………………………………….

VENERDI’ 13 DICEMBRE



ORE 11 – CHIESA DI SANT’ANGELO AL CASSERO

CHRISTMAS JUMPER DAY 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GHIZZI”

……………………………………………………………….

ORE 20,30 – Locali POLISPORTIVA Montecchio Vesponi

LA SOLIDARIETA’ IN RETE

Cena di beneficenza

……………………………………………………………….

ORE 21,00 – TENDONE MAGICO – Piazzale Garibaldi

ABRA CADABRA MAGIC SHOW

Spettacolo di Magia per tutte le età.

SABATO 14 DICEMBRE



DALLE ORE 15,00 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

GLI ARTISTI DI CIRCU’

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e truccabimbi.……………………………………………………………….

ORE 17,30 / 21,00 – TENDONE MAGICO – Piazzale Garibaldi

ABRA CADABRA MAGIC SHOW

Spettacolo di Magia per tutte le età.

DOMENICA 15 DICEMBRE



DALLE ORE 16,30 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

ARTISTI PER LE VIE DEL CENTRO

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e truccabimbi.……………………………………………………………….

ORE 16,00 – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

IL PACCHETTO ROSSO

AFFABULANDO AL MUSEO

……………………………………………………………….

ORE 17,30 – TENDONE MAGICO – Piazzale Garibaldi

ABRA CADABRA MAGIC SHOW

Spettacolo di Magia per tutte le età.

……………………………………………………………….

ORE 21,00 – TEATRO COMUNALE MARIO SPINA

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Spettacolo ideato dai ragazzo del Consiglio Comunale

LUNEDI’ 16 DICEMBRE

ORE 17,00 – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

COSTELLAZIONI, PRONTI PARTENZA ….. SPAZIO!

ASSOCIAZIONE SOSTA PALMIZI

SABATO 21 DICEMBRE



DALLE ORE 15,00 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

ARTISTI PER LE VIE DEL CENTRO

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e truccabimbi.……………………………………………………………….

DALLE ORE 16,00 – PORTA FIORENTINA

NATALE FUORI PORTA

Gastronomia ed artigianato a cura dei commercianti di Porta Fiorentina

L’ANGOLO DI BABBO NATALE

Corner Fotografico a cura del Circolo Fotografico Castiglionese

……………………………………………………………….

DALLE ORE 21,00 – PALAZZETTO FABRIZIO MEONI

SAGGIO DI NATALE GINNASTICA RITMICA

A cura ASDPS OLIMPEA



DOMENICA 22 DICEMBRE



DALLE ORE 15,00 ALLE 19.00 CENTRO STORICO

GLI ARTISTI DI CIRCU’

Spettacoli di strada a tema natalizio, giochi di una volta e truccabimbi.……………………………………………………………….

DALLE ORE 16,00 – PORTA FIORENTINA

NATALE FUORI PORTA

Gastronomia ed artigianato a cura dei commercianti di Porta Fiorentina

L’ANGOLO DI BABBO NATALE

Corner Fotografico a cura del Circolo Fotografico Castiglionese