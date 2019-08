AVIS BIBBIENA: 51 ANNI E TANTA VOGLIA DI ESSERCI

Un nuovo laboratorio teatrale residenziale alle pendici del Pratomagno. L’associazione culturale Noidellescarpediverse presenta la prima edizione di “Ombre. Racconti e storie ai confini del sogno” che permetterà di vivere un’innovativa ed intensiva esperienza estiva tra arte e natura, proponendo tre intere giornate nel borgo storico di Raggiolo. L’appuntamento è fissato da venerdì 23 a domenica 25 agosto e si svilupperà attraverso venti ore di laboratorio in cui sarà preparata una performance che verrà messa in scena nel paese casentinese all’interno della quinta edizione della rassegna teatrale “Il crinale. Parole come pietre”. La caratteristica più innovativa di questo corso sarà la sua natura residenziale, con tutti i partecipanti che per tre giorni vivranno insieme a Raggiolo e condivideranno ogni momento dell’esperienza, immersi in un contesto particolarmente stimolante per la creatività, per l’espressività e per la scoperta di sé stessi. Le lezioni di “Ombre” saranno tenute da una coppia di aretini composta da Samuele Boncompagni e Andrea Biagiotti, entrambi docenti presso la Libera Accademia del Teatro con all’attivo importanti esperienze di livello nazionale. Il fine settimana, promosso in collaborazione con la Brigata di Raggiolo e con l’Ecomuseo del Casentino, permetterà di approfondire le varie tecniche dell’arte teatrale con particolare attenzione al monologo narrativo e prevederà poi un lavoro volto alla scrittura e all’interpretazione di un piccolo spettacolo. I posti per il laboratorio sono limitati (minimo otto e massimo dodici persone) e per partecipare sarà necessaria l’iscrizione entro domenica 28 luglio, scrivendo a noidellescarpediverse@gmail.com o chiamando il 338/900.17.99. «L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di teatro - commenta Boncompagni, - che potranno vivere una full-immersion in questa arte attraverso tre giornate nel cuore dell’estate in un borgo di rara bellezza come Raggiolo tra pietre storiche e natura incontaminata».