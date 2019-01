Banca Valdichiana: XVI edizione delle Borse di studio ai giovani delle scuole del territorio

Saranno assegnati 12.000 euro di premi di rendimento scolastico

Sono 79 i ragazzi che sabato 19 gennaio, nel corso di una cerimonia che si svolgerà al Teatro Mascagni di Chiusi a partire dalle 15.30, riceveranno le Borse di studio di Banca Valdichiana per aver conseguito i migliori risultati nel loro ordine di scuola. Giunta alla XVI edizione questa iniziativa della BCC intende premiare la passione e l’amore per lo studio dei ragazzi a partire dalla scuola primaria fino all’università e nel corso degli anni ha distribuito oltre 2.200 borse per un plafond di più di 600.000 euro.”Un vero e proprio investimento nel futuro – sottolinea il presidente di Banca Valdichiana Carlo Capeglioni – che dallo scorso anno si è arricchito di una valenza ulteriore perché il CdA di Banca Valdichiana ha deciso di riservare i premi ai soci o figli di soci della nostra Banca, rendendo così ancora più forte il legame inscindibile tra la nostra BCC e la sua compagine sociale. Un legame che è rimasto praticamente immutato dalla sua fondazione e che è quanto mai importante oggi che stiamo per affrontare la trasformazione epocale della nascita del Gruppo Iccrea in cui la nostra Banca entrerà proprio grazie all’approvazione dei soci dello scorso 15 dicembre.”Per un sistema del Credito cooperativo che affronta grandi cambiamenti restano però fondamentali i valori e l’attenzione ai giovani, vera risorsa del territorio. E’ per questo motivo che anche quest’anno Banca Valdichiana distribuirà 79 borse di studio di cui 22 andranno a bambini che hanno concluso la scuola primaria col massimo dei voti; 20 a ragazzi meritevoli della scuola secondaria di primo grado; 12 ai più bravi delle scuole secondarie di secondo grado e ben 25 ai laureati con i voti più alti per un importo complessivo distribuito di 12.000 euro.A premiarli il presidente della BCC Carlo Capeglioni, il direttore generale Beniamino Barbi ed alcuni consiglieri, insieme a rappresentanti delle amministrazioni locali e delle scuole. La serata sarà accompagnata anche quest’anno dalla “Young Band”, la pluripremiata Orchestra dei ragazzi.