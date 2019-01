Scoprirsi e progettarsi con la scuola triennale di Arezzo Psicosintesi

L’associazione riapre il ciclo di trentasei lezioni per analizzare mondo interiore e funzioni psichiche

Trentasei incontri scanditi in tre anni per conoscere séstessi e per esprimere le proprie potenzialità. L’associazione Arezzo Psicosintesi, attiva in città da oltre venticinque anni, si appresta a rinnovare il proprio corso di formazione che accompagnerà uomini e donne di ogni età nell’esplorazione della complessità del loro mondo interiore e delle loro funzioni psichiche, portandoli così a delineare un progetto di vita coerente con la loro identità e la loro volontà. L’intero percorso sarà triennale e sarà condotto attraverso il metodo della psicosintesi che, ideata da Roberto Assagioli, fornirà gli strumenti e le mappe alla base di ogni incontro per capire come siamo fatti e come funzioniamo. La prima lezione sarà lunedì 28 gennaio, dalle 19.00 alle 21.00, in via Cavour 115, ma un approccio introduttivo alla psicosintesi sarà fornito anche dal laboratorio “Considero valore: cosa guida la mia vita?” in programma alle 15.00 di sabato 19 gennaioall’Urban Creativity Lab in via Leone Leoni. Questa iniziativa, tenutadal filosofo Marco Montanari, proporrà un’occasione di crescita personale con un approfondimento dedicato alla consapevolezza di séstessi attraverso l’analisi dei valori e degli obiettivi che muovono le azioni quotidiane.

La formazione sarà scandita nel primo anno da dodici appuntamentidal tema “Imparare a conoscersi” che permetteranno di avviareun’esplorazione di sé stessi tra conscio e inconscio, ruoli e identità sociali, corpo e mente, ponendo le basi per affrontare il secondo anno dal titolo “Le nostre funzioni psichiche” che si focalizzerà su aspetti specifici dell’Io quali impulsi e desideri, emozioni e sentimenti, immaginazione e pensiero, intuizione e percezioni sensoriali. A chiudere il percorso sarà la terza e ultima fase dedicata a “Il progetto di sé” per approfondire potenzialità, talenti, volontà ed energie necessari per diventare registi attivi e consapevoli della propria vita.

I vari incontri saranno curati da psicologi, psicoterapeuti, counselor e professionisti di Arezzo Psicosintesi che garantiranno un taglio creativo e attivo, fornendo esercizi e tecniche per osservarsi nella vita quotidiana e per testare concretamente i benefici apportati dalpercorso. In tutte le lezioni, inoltre, sarà portato avanti un parallelolavoro individuale e collettivo: gli allievi dovranno mettersi in gioco in prima persona e avviare una profonda analisi di sé stessi, ma allo stesso tempo saranno arricchiti dalla condivisione, dal confronto e dallo scambio di esperienze con il resto del gruppo. Ognuno dei treanni è strutturato come un percorso completo e compiuto, dunque i singoli partecipanti potranno scegliere se vivere l’intero triennio o limitarsi ad uno specifico ciclo di incontri. «Il corso di formazionetriennale – commenta Francesca Barbagli, presidente di Arezzo Psicosintesi, – vuole fornire gli strumenti per individuare la propria strada verso l’armonia, il benessere e la serenità, arrivando a valorizzare il proprio “io” con libertà e creatività».