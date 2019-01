Befana Campestre: Un Grande Spettacolo con il Cross Corto e gare giovanili oltre 400 atleti

In un pomeriggio quasi primaverile dopo 2 giorni di freddo intenso, la Unione Polisportiva Policiano è riuscita ancora una volta a realizzare un grande spettacolo di corsa con la 35^ edizione della Befana Campestre quest’anno valida come campionato Toscano di Cross Corto.

In un percorso molto vario ma spettacolare si è consumata la 35^ edizione della Befana Campestre con inizio delle gare alle ore 14,15 per il settore Master maschile e Femminile con 100 atleti al via,

Fin dalle prime battute Christian Taras dell’atletica Castello ha preso decisamente il comando su Luca Banelli (Pod. Il Campino ) e Michele Pastorini (Pol. Policiano) che lo seguono da vicino, poi con il passare dei metri l’azione di Taras diventa più incisiva e nell’ultimo giro il suo vantaggio aumenta su Banelli mentre Pastorini cede di qualche posizione facendo avanzare Ciambriello che giunge 3° mentre al 4° posto il veterano Cassini in una volata lunghissima riusciva a superare Basile.

Nella gara femminile netta la vittoria di Francesca Volpi su di una rigenerata Lucia Tiberi che nel finale riesce a contenere il ritorno di Nicoletta Sanarelli 3^.

Nella categoria Argento sono entrati da quest’anno altri atleti come Antonio Prozzo che vince un po’ a fatica su Vincenzo Alfieri e Gianmarco Scaglia.

La stessa cosa sulla categoria Oro dove Lombardi si impone su Sinatti e Caneschi.

Dopo è la volta del settore giovanile con i più piccoli i cui Clara Severi della Polisportiva Policiano vince su Alessandra Vicario e Carlotta Santangelo.

Nei Maschietti la vittoria è andata a Pietro Dini dell’Alga Etrusca atletica su Andrea Fabbriciani e Tommaso Caneschi.

E’ stata la volta degli esordienti C in cui Aurora Banchetti della Podistica il Campino ha vinto su Libera Donzelletti e Emma Banelli mentre nei maschi Diego della Polla dell’ata. Fucecchio ha vinto su Niccolò Galeotti e Leonardo Corezzi.

Negli esordienti B (2010\2011) vittoria sofferta di Sofia Bellinato Sansepolcro su Asia Becattini e Rebecca Focardi mentre nei maschietti è stato necessario fare una lunga volata con Gabriele Falini dell’Atletica Sestini spuntarla su Cesare Guerrini e Andrea Scoscini.

Il settore Promozionale si completa con gli Esordienti A (2008\2009) con la vittoria di Sara Giorni dell’ata. Avis Sansepolcro su Benda Costarelli e Lisa Bracciali, nel maschile netta la vittoria di Alessandro Santangelo Atletica Fucecchio su Duccio Sandroni e Crhistian Pulcinelli.

Con la gara Ragazze si comincia a correre su buoni ritmi e la distanza di m. 1.000 comincia a farsi sentire, vittoria netta di Zoe Cirinnà della Libertas Runners Livorno spuntarla su Lucia Bernini e Viola Paoletti mentre nei ragazzi Filippo Martini riesce a spuntarla sul ritorno di Elia Luzzi ed Ettore Mori.

Nella categoria cadette con un percorso di mt. 1500 Zoe Orsolini dell’Atletica Grosseto vince con pochi metri di vantaggio sulla livornese Margherita Voliani e la fiorentina Valeria Rossi mentre a chiudere il settore giovanile saranno i cadetti con la bella vittoria forse a sorpresa di Gianmarco Rossi dell’Atletica Volterra sui fiorentini Samuel Samele e

Ettore Iozzelli.

Alle ore 15,40 è la volta del Campionato Toscano Cross Corto Assolute e 3^ prova del Grand Prix di Cross con la veterana Gloria Marconi ad imporre il ritmo , alle sue spalle la Hodan Mohamed e la giovanissima Greta Settino cercano di non farsi staccare, a metà gara in prossimità degli olivi prende il comando la Mohamed guadagnando una decina di metri su Marconi che non demorde mentre dietro se la giocano per il 3° posto la Settino,Cipollini e Bertolotti.

Nel finale l’atleta Hodan Mohamed del G.s. il Fiorino va a vincere il titolo toscano con le braccia alzate sulla temeraria ed intramontabile Gloria Marconi (la Galla Pontedera) mentre per il 3° posto Greta Settino la spunta sulla Viola Cipollini ed Elena Bertolotti.

Buono il 6° posto dell’aretina Elena Canuto che corre con Atletica Castello , mentre nelle Allieve buono il 4° posto di Maria Fiore Benedetti della Rinascita Montevarchi.

Ultima gara in programma, assoluti Maschile, con quasi 90 atleti al via.

Ritmo molto sostenuto con Boccoli (leader del Grand Prix) a tenere alto il ritmo insieme a Lemmi,Ghergut,Gasmi e D’Intino mentre leggermente dietro gli atleti della Polisportiva Policiano con Mourad che è stato costretto a fermarsi e poi ripartire per una chiodata che ha subito perdendo una scarpa, in buona posizione Zaccaria Taoss ,Lorenzo Mori,Giuseppe Cardelli e Alessandro Annetti.

Al 2° giro Giovanni Boccoli prende il comando della gara, ma a metà di questo 2° giro viene superato da Luca Lemmi che sembra abbia partita vinta ma nella salita della capannina viene superato di slancio dal compagno di squadra Matteo D’Intino che riesce a staccare il suo diretto avversario andando a vincere il titolo sul rientrante Boccoli che sarà 2° su Lemmi (3°) mentre 4° è Ghergut, 5° Gasmi.

Gli atleti di casa nostra forse potevano fare di più, comunque l’8° posto di Zaccaria Taoss è molto importante come il 21° posto del veterano Cardelli, il 22° posto di Annetti ed il 25° posto di Haibel Mourad che recupera tante posizioni, mentre Lorenzo Mori accusa molto il ritmo forte impresso nelle fasi iniziali della gara.

Al termine delle gare , giunge l’arrivo della Befana che sarà presente alle premiazioni degli atleti prima di aver offerto un omaggio floreale in ricordo del giovane atleta Francesco Bertocci al fratello (Giovanni) a cui era titolato questa manifestazione.

Grande soddisfazione da parte della Unione Polisportiva Policiano per essere riuscita ancora una volta ad organizzare un grande evento di atletica.

Tutti i risultati su www.podismo.tv