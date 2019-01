Questi pomeriggio a Cavriglia intorno alle ore 16 in un incidente d’auto sono rimasti incastrati nelle lamiere dell’auto due coniugi di 82 e 76 anni

Il marito un 82enne residente a San Giovanni Valdarno in codice rosso a Siena per trauma cranico. La moglie, anche lei residente a San Giovanni Valdarno, una 76enne in codice giallo alla Gruccia per frattura di omero e trauma.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri e i vigili del fuoco.