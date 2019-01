Bruno Canino e Quartetto Adorno protagonisti di “Arezzo Classica”

Il prossimo 27 gennaio al Teatro Petrarca (ore 17) pianoforte e archi offrono alcune delle più belle partiture di Brahms e Debussy

Un pianista raffinato e un quartetto di giovani talentuosi eseguono alcune delle più belle partiture di Brahms e Debussy. Domenica 27 gennaio alle ore 17.00, al Teatro Petrarca di Arezzo, Bruno Canino e il Quartetto Adorno sono i protagonisti del nuovo, imperdibile appuntamento di “Arezzo Classica” il cartellone che porta nella città toscana alcuni dei più importanti interpreti per un viaggio all’insegna delle emozioni.

Artista dall’enciclopedica cultura, curioso e aperto ad ogni avventura musicale, Bruno Canino è da sempre perfettamente a suo agio con musicisti di tutte le età.

Ad Arezzo, Canino sarà insieme al Quartetto Adorno che, composto da Edoardo Zosi (violino), Liù Pelliciari (violino), Benedetta Bucci (viola) e Danilo Squitieri (violoncello), si sta imponendo come una delle più significative realtà del panorama concertistico grazie all’affermazione in prestigiose competizioni internazionali quali il Premio Borciani 2017.

L’incontro è nel segno della grande musica da camera di Brahms, di cui verrà eseguito il Quintetto in fa minore op. 34, un’opera imponente nell’impianto formale ed intimamente espressiva nella raffinata tessitura del dialogo tra gli archi e la tastiera.

In apertura il Quartetto Adorno interpreta il Quartetto in sol minore di Claude Debussy, mentre Bruno Canino evoca al pianoforte le cangianti atmosfere della prima serie di Images.

La Stagione di “Arezzo Classica”, voluta da Comune di Arezzo insieme alla Fondazione Guido d’Arezzo e realizzata in collaborazione con CaMu – Casa della Musica di Arezzo (un progetto della Scuola della Musica di Fiesole), prosegue il prossimo 11 febbraio con I Virtuosi del Teatro alla Scala che insieme a Sandro Laffranchini saranno protagonisti dell’appuntamento in programma al Teatro Petrarca (inizio ore 21). Il cartellone propone poi due appuntamenti alla Casa della Musica dove il 24 febbraio alle ore 18 si esibiranno il violinista Christophe Giovaninetti ed il pianista Tiziano Mealli, mentre il 22 marzo (ore 21) sarà di scena il Quartetto Felix. Gran finale il 17 aprile (ore 21) quando di nuovo il Teatro Petrarca accoglierà la violinista Isabelle Faust.

Biglietti: interi da 30 a 10 euro, ridotti soci Unicoop da 25 a 5 euro.

Vendita biglietti e abbonamenti: I biglietti sono disponibili al Teatro Petrarca nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle 19, e il giorno di spettacolo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 all’inizio spettacolo. È possibile rivolgersi a Officine della Cultura, in via Trasimeno 16, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Biglietti disponibili anche nei circuiti Box Office Toscana e TicketOne.

Info biglietti e abbonamenti: Officine della Cultura 0575 27961

Info sulla stagione: 0575 356203; direttore@fondazioneguidodarezzo.com; Pagina Facebook: Arezzo Cultura

Gli artisti

Bruno Canino ha suonato nelle principali sale da concerto e festival in Europa, America, Australia, Asia. Da sessant’anni suona in duo pianistico con Antonio Ballista e ha fatto parte per trent’anni del Trio di Milano. Ha collaborato e collabora con illustri interpreti come Gazzelloni, Cathy Berberian, Accardo, Amoyal, Nicolet, Vittora Mullova, Itzhak Perlmann, Uto Ughi e con i Quartetti Amadeus, Borodin, Quartetto di Tokyo e altri. È stato dal 1999 al 2002 direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia, essendosi dedicato particolarmente alla musica contemporanea: ha lavorato con Dallapiccola, Boulez, Berio, Ligeti, Maderna, Stockhausen, Bussotti. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chally, Sawallisch, Pappano con orchestre come la Filarmonica della Scala, Santa Cecilia, Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Orchestre National de Paris. Numerose le sue registrazioni discografiche (Debussy, Casella, Mozart, Chabrier, Bach, ecc.). Ha tenuto masterclass in Italia, Germania, Giappone, Spagna, e da trentacinque anni è invitato al Marlboro Music Festival nel Vermont.

Al suo libro «Vademecum del pianista da camera» ha fatto seguito nel 2015 un libro dal titolo «Senza Musica», edito da Passigli.

Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante. Fondato nel 2015, si perfeziona presso la Scuola di Musica di Fiesole con M. Da Silva, A. Nannoni, A. Farulli. Il Quartetto Adorno ha tenuto concerti per London Chamber Music Society, Series at Kings Place e Wigmore Hall, Ravenna Festival, La Società dei Concerti di Milano, Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), MITO Festival, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Unione Musicale (Torino), Festival Internazionale di Cervo, Festival di Portogruaro, Fazioli Concert Hall (Sacile), Podium für junge Solisten (Tegernsee), Società del Quartetto di Bergamo, ACM Chamber Music (Trieste), Policontri Classica (Torino), Amici della Musica (Perugia, Cagliari), Festival Musique Chalosse in Francia, Allegro Vivo Festival (Altenburg). Vincitore del Premio “2. Wiener Schule Preis”, si è esibito in diretta per ORF Radio KulturHaus di Vienna.

Vincitore nel 2018 del Concorso Internazionale Rimbotti, è inoltre artista associato in residenza presso la Chapelle Musicale Reine Elisabeth di Bruxelles. Collabora con grandi artisti quali P. Badura-Skoda, B. Canino, A. Carbonare, F. Meloni, P. Meyer, G. Sollima. Nel 2018/19 sono previsti concerti per Musica Insieme (Bologna), Amici della Musica (Campobasso e Firenze), Appassionata Festival (Macerata), Società del Quartetto (Bergamo), Micat in Vertice – Fondazione Chigiana (Siena), Festival Espressionismi (Fondazione Emilio Vedova, Venezia), Associazione Scarlatti (Napoli), Much (Bruxelles). Dal 2019 al 2021 il Quartetto Adorno sarà impegnato nell’esecuzione dell’integrale dei quartetti di Beethoven presso Associazione Musicale Lucchese, Viotti Festival (Vercelli), Musikamera (Sala Apollinea del Teatro La Fenice di Venezia) e Teatro Bellini di Catania.