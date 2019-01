Parte oggi la prevendita online del concerto di OIDA con Mogol

Via alle prevendite dei grandi concerti di OIDA in collaborazione con Terretrusche Cortona.

Da oggi infatti si possono acquistare i biglietti per il concerto del 23 febbraio MOGOL RACCONTA MOGOL e del 23 marzo A FORZA DI ESSERE VENTO. Entrambi si terranno al Teatro Signorelli di Cortona.

MOGOL RACCONTA MOGOL è lo spettacolo che unisce le canzoni di Lucio Battisti e Giulio Mogol. Il grande autore sul palco racconterà aneddoti è ricordi che lo legano ai nomi più importanti della musica italiana. Oida Orchestra instabile di Arezzo eseguirà brani senza tempo come «Mi ritorni in mente», «Anche per te», «La canzone del sole», «Fiori rosa, fiori di pesco». Si esibiranno nello spettacolo anche le 10 cantanti che hanno vinto il concorso Oida Voice. Mogol racconterà aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana. Dirige il Maestro Valter Sivilotti. (23 febbraio ore 21, Teatro Signorelli Cortona)

A FORZA DI ESSERE VENTO è uno spettacolo inedito dedicato a Fabrizio De André, a venti anni dalla sua scomparsa. Si tratta di un “viaggio” nelle sue musiche e nei suoi personaggi ed avrà come guida il quintetto “De André e la filosofia” (archi, tastiera, chitarra e voce) per la prima volta sul palco con l’Orchestra Instabile di Arezzo. Insieme ripercorreranno, con l’aiuto della voce narrante di Simone Zacchini, alcuni sentieri musicali e filosofici di Fabrizio de André, tra canzoni e riflessioni. Il concerto è diretto dal M° Daniele Belloni, che ha arrangiato tutti i pezzi per l’orchestra, con la voce solista di Alessandro Ristori. La voce di Melania Mattii darà un colore originale ad alcune pagine in programma. Il concerto è patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De Andrè e dal Centro Studi “Fabrizio De André” presso l’Università di Siena. (23 marzo ore 21, Teatro Signorelli Cortona).

Entrambi i concerti hanno i seguenti biglietti:

platea, I, II ordine:

20 euro + 4 euro d.a. acquisto online

20 euro + 3.5 euro d.a. acquisto c/o ufficio Terretrusche, call center e teatro (sera evento)

III ordine e loggione:

10 euro + 4 euro d.a. acquisto online

10 euro + 3.5 euro d.a. acquisto c/o ufficio Terretrusche, call center e teatro (sera evento)

d.a.=diritti di agenzia

Per info e prenotazioni: ticketing@terretrusche.com

Call Center 0575 606 887 – 0575 605 287

LU-VE 9-13; 14,30-18,30

Presto saranno attivate le prevendite anche per glbi altri eventi della stagione concertistica di Oida.

Tutte le info su www.oidarezzo.it