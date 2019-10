Cambiamenti Cna: i tre vincitori

Realtà aumentata e intelligenza artificiale, servizi tecnologici per l’ambiente, tour operator: ecco le 3 le start up innovative che accedono alle selezioni regionali

Competenza, idee, visione innovativa e spirito imprenditoriale: con questi criteri la giuria ha selezionato, tra le 20 imprese candidate, le 3 aziende innovative vincitrici della tappa aretina del premio Cambiamenti che parteciperanno al contest regionale di Firenze il prossimo 7 novembre.

Realtà aumentata ed intelligenza artificiale i punti di forza di Livemote di Arezzo: Flavio Fusi ha presentato un software di nuova generazione che aiuta le aziende ad incrementare l’efficienza operativa potenziando gli operatori e trasformandoli in “consulenti fidati”, per risolvere i problemi, ridurre i costi operativi ed accrescere la soddisfazione del cliente.

Si occupa di servizi tecnologici per l’ambiente l’azienda Mast di Sansepolcro: Federico del Gaia ha illustrato l’attività di ricerca applicata nel settore delle bonifiche tradizionali e biotecnologiche, per risolvere le problematiche ambientali delle imprese.

Vivere la Toscana è la mission del tour operator Tourism Design Atelier di Foiano: Lucia Bernini ha puntato su un’offerta di servizi turistici privilegiando la scoperta delle eccellenze dell’artigianato e della manifattura di qualità in un’ottica di rete territoriale all’insegna dell’autenticità della tradizione regionale.

Menzione speciale “Artigiano contemporaneo” a Marama della fashion designer Eleonora Beni che punta su tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare alle materie prime del territorio e alla sostenibilità ambientale.

“Siamo molto soddisfatti del successo riscosso anche quest’anno dal Premio Cambiamenti CNA – ha dichiarato Franca Binazzi Presidente CNA Arezzo – il contest fa emergere e accende i riflettori su nuove imprese e start up che hanno saputo realizzare progetti e idee innovative basate su originalità, modernità e attaccamento ai valori del territorio. Ringrazio tutti i partecipanti, aziende giovani e di piccole e medie dimensioni, tutte “vincenti” e perfettamente in grado di mettersi in gioco e costruirsi nuovi orizzonti, dimostrando sul campo, in ogni settore, forti potenzialità, passione per il lavoro e una professionalità capace di mixare creatività e tradizione”.