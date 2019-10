Domenica 20 ottobre, per consentire lo svolgimento di “FIA Action for Road Safety”, manifestazione per la sicurezza stradale per ragazzi diversamente abili, è istituito dalle ore 7 alle ore 20 il divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli, nell’area del parcheggio Eden compresa tra viale Michelangelo, via Margaritone e via Niccolò Aretino.

Ad esclusione quindi dell’area che si affaccia su viale Luca Signorelli.