Caneschi, Pd: “Ex mercato ortofrutticolo: lavori fermi e detriti a un mese dalla scadenza concessa dalla Regione. Che intende fare l’amministrazione?””

Nota dell’Unione Comunale PD Arezzo

Lavori fermi, detriti lasciati in giro, poco più di un mese alla scadenza concessa dalla Regione. Resta spiaggiato là, immobile, l’ex mercato ortofrutticolo di Arezzo. Per questa ragione il consigliere Pd Alessandro Caneschi ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici del Comune, alla quale non è stata data ancora risposta.

Ad Alessandro Ghinelli e Gianfrancesco Gamurrini l’esponente Pd chiede il motivo per cui, dopo la partenza a marzo, i lavori si siano fermati ed ormai non diano segnali di ripresa da tempo. Nell’atto presentato al Comune lo scorso 29 ottobre, Caneschi chiede inoltre quali siano gli intendimenti dell’amministrazione comunale per la struttura oggetto di intervento. «Non è la prima volta che vengono depositate interrogazioni su questo tema – ricorda Caneschi – sono anni che il futuro dell’ex mercato ortofrutticolo appare incerto, da quello che sappiamo dovrebbe nascere un polo denominato ‘Orto creativo’, si sa inoltre che il miglior progetto dopo la gara del 2017 sia quello presentato dai Negrita che prevede la realizzazione di un polo di attività creative e professionali connesse al mondo della cultura, delle arti e dell’intrattenimento, ovvero una filiera produttiva dell’industria musicale e dell’arte performativa, dall’ideazione alla distribuzione, nel segno dell’innovazione tecnologica e della ricerca, tuttavia – spiega l’esponente Pd – non risultano ancora atti ufficiali su questa procedura, se non dichiarazioni contrastanti da parte del Sindaco sul progetto aggiudicatario».

Si tratta della sesta interrogazione nel giro degli ultimi 2 anni, legata al futuro del complesso immobiliare. I lavori – secondo la scadenza della Regione Toscana – si dovranno concludere entro il 2019 «Chiediamo – conclude Caneschi – quali siano le azioni che il Comune di Arezzo intende intraprendere e quale sia lo scenario ipotizzato dal Sindaco».