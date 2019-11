Nati per leggere: la settimana nazionale

Istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie a favore di bambine e bambini, sta per partire anche quest’anno la Settimana nazionale Nati per leggere, dal 16 al 24 novembre. Non è un periodo scelto a caso visto che nel cuore di questi giorni c’è il 20, quando ricorre la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La Biblioteca Città di Arezzo da anni partecipa al progetto con successo, condividendo l’importanza della lettura in famiglia fin dalla tenera età. Ecco gli appuntamenti di novembre, come al solito alla Sezione ragazzi: giovedì 21 alle 17, “Un mondo di coccole!”, melodie e filastrocche per regalare sorrisi, parole e coccole sonore. Incontro rivolto ai bambini dai 6 ai 18 mesi e ai loro genitori.

Venerdì 22 alle 17, “Vuoi essere mio amico?”, storie di animali e amicizia. Incontro rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi e ai loro genitori. Sabato 23 alle 10,30 ecco “La cosa più importante!”, storie bizzarre di buffi animali che si mettono in gioco nella loro diversità. Incontro rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni e ai loro genitori. Gli incontri sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione alla mail sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it

L’accesso sarà consentito fino a un massimo di 25 persone, bambini compresi, per garantire il corretto e piacevole svolgimento della lettura. E per i nuovi iscritti ci sarà un libro in regalo.