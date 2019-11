Castel Focognano: il sindaco Lorenzo Remo Ricci premia gli ospiti del Centro Diurno Tangram

Nella giornata di ieri, 29 novembre 2019, il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Remo Ricci ha ricevuto nella sala consigliare del comune gli ospiti del Centro Diurno Tangram insieme all’assessore alla scuola e cultura Rosetta Chianucci e al consigliere con delega al sociale Dario Sassoli.

L’incontro è avvenuto in seguito alla visita che la stessa amministrazione aveva precedentemente fatto nella sede di Tangram, ricevendo in dono alcune ceramiche. Durante l’incontro di ieri gli ospiti hanno rivolto al sindaco alcune richieste come la riapertura della strada di Pretella, la partecipazione ad una gita a Cesena per visitare il mercato della frutta e l’organizzazione di alcune attività che li coinvolga, come la pittura.

Il sindaco ha annunciato che quest’anno i ragazzi prepareranno dei segnaposto per il pranzo di Natale degli anziani del paese e parteciperanno ai mercatini di Natale a Rassina. “Queste esperienze favoriscono il senso di appartenenza e migliorano le capacità relazionali degli ospiti – ha dichiarato Ricci – partecipare, anche se indirettamente, al pranzo degli anziani e ai mercatini di Natale, rappresenta un’opportunità di integrazione sociale e di legame con la comunità”. Ciascun ospite del Centro è stato chiamato e premiato dal sindaco con una medaglietta dal nastro tricolore, nel cui retro era riportata la frase scritta dai ragazzi all’interno della sede Tangram, ovvero ” Noi siamo belli dentro e belli fuori”.

Nell’occasione è stata consegnata loro anche una targa del comune di Castel Focognano e dei dolcetti natalizi. Ciascun ragazzo ha avuto la possibilità di sentirsi sindaco per un giorno, indossando la fascia tricolore tra gli applausi e i sorrisi dei presenti. “E’ fondamentale e necessario creare più occasioni di incontro e favorire la loro partecipazione alle manifestazioni, feste e varie iniziative provenienti dal territorio” hanno commentato Chianucci e Sassoli.