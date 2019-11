Voceincanto “La poesia si fa musica” per Unicef

I giovani musicisti del Coro Voceincanto vi invitano a partecipare ad un percorso musicale e narrativo d’eccellenza dedicato al mondo della poesia e realizzato in collaborazione con la Casa della Musica di Arezzo. Domani, domenica 1 dicembre alle 17.30 nella sala da concerto di CaMu, Casa della Musica di Arezzo – in Piazza Grande, nei locali della Fraternita dei Laici – l’evento “La poesia si fa musica” che vedrà protagonisti Gianna Ghiori, direttore del Coro Propedeutico e del Coro di Voci Bianche Voceincanto, il pianista Lorenzo Magi, il percussionista Duccio Niccolini e la danzatrice Caterina Stefanelli, con la voce recitante di Jasmine Giannini.

“La poesia si fa musica”: il programma del concerto. Nel concerto “La poesia si fa musica” la parola diviene protagonista dell’immaginazione musicale. Non solo vocalità e filastrocche scioglilingua, ma uno spettacolo che unisce canto, danza e poesia. La musica risuona grazie alle voci e agli strumenti in una nuova dimensione espressiva, adatta a grandi e piccini. Dalle filastrocche ai testi di giovani scrittori e grandi poeti – Esopo, Gianni Rodari, Emily Dickinson, le parole si arricchiscono grazie alla veste musicale conferita loro da autori quali Cristina Ganzerla, Piero Caraba, Mario Lanaro, Francesco Corrias e Guido Coppotelli. “Il canto è gioco e divertimento, ma sa essere anche una cosa seria – commenta Gianna Ghiori, direttore del Coro Voceincanto. I nostri piccoli musicisti sanno che li attende un concerto dedicato non solo ad altri bambini, ma anche a gli adulti che sono al loro fianco. E sono felici di poter portare un sorriso con il loro canto. Così, nel Voceincanto giorno dopo giorno scopriamo insieme il valore del dono”.

Piccoli cantori per una grande causa. L’evento, ad ingresso libero con offerta, è dedicato ad Unicef. A presentare questo appuntamento ci sarà il Comitato Unicef provinciale di Arezzo e interverranno Giovanni Poggini del Consiglio Direttivo Nazionale Unicef, Francesco Polverini segretario Comitato Regionale Unicef Toscana e Nera Martelli Presidente provinciale Unicef Arezzo. “I bambini hanno diritto alla bellezza – commenta il dottor Poggini, membro del Consiglio Direttivo Nazionale Unicef. Niente è meglio della musica, arte universale, per esprimere la bellezza e farla arrivare al cuore e alla mente di chi ascolta. Non serve un alfabeto per comprenderla e i bambini, già nella pancia della mamma, possono avere un beneficio emotivo importante nell’ascolto. Unicef che sostiene il diritto alla salute dei bambini non può che sostenere eventi come questo che unisce grandi e piccoli per la cura dei bambini”.

Il Coro Voceincanto, guidato dal Direttore e fondatore M° Gianna Ghiori, unisce ragazzi nel segno della musica. Il repertorio abbraccia svariati generi, dal gregoriano al sacro contemporaneo, dalla polifonia profana ai canti popolari. Prestigiose le collaborazioni con Unicef, Unesco, Rotary International, Lions International, Serra International, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Accademia Chigiana, Scuola di Musica di Fiesole ed i concerti con l’Orchestra dei Ragazzi di Fiesole e con l’Orchestra Giovanile di Arezzo. Dal 2012 partecipa a numerosi concorsi e competizioni nazionali ed internazionali ottenendo sempre il podio, importanti riconoscimenti e premi speciali per vocalità e repertorio. Con il Comune di Arezzo, il coro da vita a progetti di formazione musicale che portano i cantori in viaggio per l’Italia come ambasciatori della storia musicale del territorio toscano, dal 2018 Voceincanto accoglie gli studenti del Triennio di CaMu per le lezioni di Formazione Corale.

Gianna Ghiori si diploma in Tromba e Trombone al Conservatorio di La Spezia, consegue il diploma in Direzione Corale presso la Fondazione Guido Monaco di Arezzo, il diploma di Canto presso il Conservatorio di Siena e ha frequentato master e corsi di didattica musicale.

Direttore e fondatore del Coro Voceincanto, è specialista per corsi e master in tecnica vocale e musicista stimata a livello nazionale e internazionale. E’ insegnante e coordinatore per le attività didattico-musicali in molteplici progetti scolatici in Materne, Primarie e Medie inferiori nei vari Istituti Comprensivi di Arezzo Dal 2008 è insegnante di educazione musicale e canto corale preso l’Istituto Primario “Suore Stigmatine” di Arezzo, dal 2017 al 2019 ha svolto presso l’Istituto “Medaglia Miracolosa” di Arezzo un progetto di canto corale che ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola Parificata Primaria “S. Marta”, dal settembre 2019 è insegnate di Educazione Musicale e Canto Corale presso il Liceo Internazionale Victor Ugo di Firenze. Gianna Ghiori è docente di Formazione Corale presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole.

Il Comitato Italiano per l’UNICEF – Onlus è parte integrante della struttura globale dell’UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, l’organo sussidiario dell’ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Unicef Italia è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 120 Comitati Regionali e Provinciali, coordinati dai rispettivi Presidenti, attivi localmente attraverso apposite assemblee provinciali convocate ad hoc e nominati dal Consiglio Direttivo. I Comitati Regionali e Provinciali sono l’ossatura organizzativa e rappresentano un “Presidio per ogni bambino” con l’obiettivo di promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e monitorarne l’attuazione attraverso una costante interazione con le Istituzioni a livello locale. La loro missione è di realizzare sul territorio le iniziative nazionali e internazionali di sensibilizzazione e di raccolta fondi a beneficio dei programmi per i bambini, tramite contatti diretti con cittadini, scuole, enti locali e altre articolazioni istituzionali e della società civile. L’azione di Unicef si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Lorenzo Magi, classe 1995, aretino, si avvicina allo studio del pianoforte fin da bambino. Si diploma al Liceo Musicale “F.Petrarca” di Arezzo e nel 2018 consegue la Laurea di Primo Livello col massimo dei voti, la lode e la menzione d’ onore, presso il Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze, dove sta completando il Biennio Specialistico. Partecipa a numerose masterclass di pianisti di fama mondiale. Ottiene vari premi in differenti concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Si esibisce come solista ed in varie formazioni da camera e con cantanti. Il suo repertorio, solistico e cameristico, abbraccia tre secoli di storia della musica, spaziando dal ‘700 sino al tardo ‘900. Ha collaborato con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino in qualità di pianista accompagnatore e preparatore del coro delle voci bianche del Teatro dell’Opera di Firenze. Insegna pianoforte presso l’Istituto di musica “H.W.Henze” di Montepulciano e la scuola di musica “Le 7 note” di Arezzo.

Duccio Niccolini, percussionista, si esibisce anche come pianista, clavicembalista, batterista. Studia percussioni con il M° Federico Poli, batteria con Mauro Daveri e con il M° Greta Palazzini. Dal 2011 partecipa a tutte le edizioni del Concorso CALCIT vincendo in tutte le categorie e premi Speciali. Nel 2014 si esibisce tra i 6 migliori musicisti della Provincia.

Alla Festa della Musica alla Scuola di Musica di Fiesole accompagnando il Coro Voceincanto riceve i complimenti dei Maestri Fiesolani e replica anche alla Chigiana. Con il Coro Voceincanto partecipa a numerosi concerti e concorsi, come pianista a 4 mani è premiato nei più importanti Concorsi Nazionali tra cui il G. Rospigliosi, Premio Crescendo, J.S. Bach. Partecipa anche a Talent Televisivi e nel 2019 Supera il livello 4P con il massimo dei voti e la lode come batterista alla D. Agostini Drum School Paris, supera l’esame di Ammissione al Conservatorio di Siena con 28/30. Da qualche anno si cimenta anche come Fonico dedicandosi a montaggi e registrazioni.

Caterina Stefanelli nasce a Bibbiena 20 anni fa, ha frequentato il Liceo Artistico settore design moda e costume teatrale. È al momento iscritta ad un innovativo percorso nell’ “Accademia della pubblicità” a Firenze. Da 15 anni è allieva di una delle scuole più storiche di ballo di Arezzo “Alfa Ballet” dove frequenta corsi di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop, in tale stimolante ambiente ha maturato l’esperienza di insegnamento alle più piccole allieve. Nell’occasione dell’esibizione di fine anno ha ballato e interpretato per tre anni consecutivi il ruolo di protagonista. L’ultimo ruolo nel quale si è cimentata è stato Alice nel paese delle meraviglie, dove ha avuto la possibilità di unire la danza, in molteplici stili, al canto. Caterina è corista e solista del Coro Giovanile Voceincanto.

Jasmine Giannini ha 16 anni e frequenta il Liceo Vittoria Colonna con indirizzo scienze umane-teatrale, ama da sempre la recitazione ed è sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure. Nel luglio 2019 ha frequentato a Sansepolcro un corso di recitazione in preparazione per lo spettacolo di apertura del Kilowatt Festival 2019.Presso la Libera Accademia di Arezzo ha seguito 5 anni di corsi teatrali ed un anno di cinema. Jasmine non ama solo il teatro, ma è anche un validissimo studente: ha partecipato ad un campus di scienze naturali ad Assisi (Math and science summer school) per eccellenze e a Pontedera al Certamen in Ponticulo Herae di latino ottenendo il quarto posto.