Castelnuovo di Sabbioni: inaugurazione di due statue del Simposio “Pietra Sublime”

Il giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata, tradizionalmente apre gli eventi legati al Natale ed a Castelnuovo questo accade con l’ormai tradizionale appuntamento “Luci, Suoni e Sapori del Natale”, promosso dall’associazione “Camonti in festa!” con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

In questo 2019 però ecco l’evento speciale della doppia inaugurazione, in Piazza della Repubblica, di due statue realizzate la scorsa primavera nel primo Simposio Internazionale di Scultura “Pietra Sublime”.

A Castelnuovo saranno posizionate “Viandanti naviganti” di Silvio Viola e “Trasmutazioni” di Bettino Francini: questo luogo, riconsegnato alla cittadinanza dopo il restyling il 2 giugno 2016, già ospita “La Mina”, opera di Sergio Traquandi che a propria volta rievoca la tradizione mineraria del borgo, e adesso sarà ancora ulteriormente impreziosito dalla presenza di altre due creazioni di artisti di fama internazionale, seguendo la “Politica della Bellezza” e la “Politica delle Piazze” avviate dall’Amministrazione Comunale di Cavriglia già nel precedente mandato.

Bettino Francini, presidente AIESM (Associazione Internazionale Eventi Scultura Mondiale), che ha curato direttamente il Simposio di scultura, ha già lasciato proprie testimonianze nel mondo con installazioni in tutti i continenti e la sua “Trasmutazioni”, opera in marmo statuario di Carrara, è un diretto omaggio al territorio cavrigliese rappresentando la stratificazione del bacino lignitifero e la ferita del territorio lasciata dagli scavi minerari.

Silvio Viola, classe 1957, campano di nascita ma ormai toscano d’adozione, ha proprie creazioni esposte in molte città italiane ma ha lavorato anche in Europa (Spagna e Slovenia soprattutto) oltre ad aver partecipato ad una mostra a Melbourne in Australia.

“Viandanti naviganti” è un’opera in pietra serena, estratta dalla cava di Vellano a Pescia, unica rimasta in Toscana, e vuole rappresentare già nel nome quanto sta avvenendo con i viaggi della speranza che i migranti fanno per trovare aiuto e poter vivere una realtà migliore di quella da cui fuggono.

L’inaugurazione delle due opere è prevista alle 16.00, subito dopo l’esibizione del coro dei bambini e l’arrivo di Babbo Natale.

Dopo “Toscana” di Vighen Aghetis e “Beyond horizon” di Kumiko Suzuki in piazza Berlinguer a Cavriglia, oltre a “Dancing cubes and volumes 2” di Rafail Georgiev Raffò a Santa Barbara, prosegue così l’installazione delle sculture di “Pietra Sublime”.