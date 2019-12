Campus natalizi a Montevarchi al Cassero e al Museo Paleontologico

Tutto pronto a Montevarchi nei musei per offrire una opportunità per le famiglie per ospitare i nostri ragazzi per alcuni giorni durante le vacanze natalizie. Da anni il Cassero per la Scultura e il Museo Paleontologico in vari periodi dell’anno organizzano i Campus grazie a un progetto in collaborazione con la Regione Toscana e l’Unicoop Firenze.

Anche questo inverno sarà dunque possibile trascorrere 4 divertenti giornate tra il Cassero Per la Scultura e il Museo Paleontologico in una iniziativa dal titolo “3, 2, 1…Musei col botto! – Campus natalizi il 27 e 30 dicembre, il 2 e 3 gennaio”. Il 27 e 30 dicembre i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni potranno svolgere il campus al Cassero e il 2 e 3 gennaio al Paleontologico, in due diverse forme; dalle ore 8 alle ore 13 oppure dalle ore 8 alle ore 17. Per quanto riguarda i costi, per chi preferisce l’orario solo al mattino fino alle 13 il pranzo è escluso e un solo giorno costa € 15, due giorni € 30, quattro giorni € 55. Per chi invece preferisce l’orario tutto il giorno fino alle ore 17, è previsto anche il pranzo e i costi sono € 35 un giorno, € 70 due giorni, € 135 quattro giorni.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 055981227.

Le prenotazioni terminano il 23 dicembre alle ore 13 per il campus del 27 e 30 dicembre, e il 30 dicembre per il campus del 2 e 3 gennaio.