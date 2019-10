Castiglion F.no, nuovo sintetico al circolo Boscatello

Il circolo Boscatello ha un nuovo campo da calcetto. La presentazione-inaugurazione si è tenuta lunedì scorso durante un pomeriggio conviviale ma soprattutto sportivo visto che prima del brindisi di augurio si è svolta una partita di calcetto.

I lavori, che sono duranti poco meno di un mese, hanno interessato il rifacimento del fondo in materiale sintetico oltre alla costruzione di un muro di contenimento al quale ha compartecipato il comune. Un grande lavoro, quindi, per i soci e il presidente Moreno Ceccherini del circolo che “custodiscono” la struttura come “se fosse un figlio” affermano i soci.

Il circolo del Boscatello è diventato un punto di riferimento per tanti sportivi che vogliono organizzare delle partite di calcetto oltre che di molti giovani che vogliono trascorrere il pomeriggio in allegria dietro ad un pallone. La struttura, inoltre, ospita altre attività come la scuola di ballo e corsi di ginnastica.