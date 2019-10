Grm Infissi Club Arezzo debutta a Siena

Sarà la trasferta senese a sancire l’inizio del campionato di Serie C regionale girone A per la Grm Infissi Club Arezzo.

Debutto stagionale per i ragazzi di coach Rossi che dovranno affrontare subito un avversario più che temibile fuori dalle mura di casa, si prospetta subito un inizio in salita per il rinnovato roster nero-amaranto che dovrà dimostrare in campo tutto il gran lavoro svolto dai tecnici in questo periodo di preparazione.

Sono molte le novità in casa Club Arezzo, una formazione ringiovanita e con tanta voglia di crescere in questo che sarà un campionato davvero equilibrato e molto competitivo.

Le parole di coach Rossi alla vigilia del match: “ abbiamo lavorato intensamente nel precampionato, anche se l’inizio non sarà dei più facili sono sicuro che i ragazzi metteranno il 100% per offrire una buona prestazione e portare a casa dei punti”.

Gli avversari senesi vengono da una stagione entusiasmante con la conquista dei playoff ed hanno anche questo anno tutte le carte in regola per giocarsi i primi posti dopo la conferma del bomber Della Volpe, giocatore di lusso per la serie C e vero e proprio faro per la formazione allenata da coach Delvecchio.

L’appuntamento per la prima giornata di campionato è per Sabato 19 alle ore 21:00 al Palacorsoni di Siena per la sfida: Emma Villas Volley Siena Vs Grm Infissi Club Arezzo.