Castiglion Fiorentino: il 14 e 15 settembre si terrà Circù Festival 2019

E’ nel Centro Storico di Castiglion Fiorentino che si accamperà per la seconda volta la carovana di Circù, con i suoi colori e la sua magica atmosfera, dove l’arte si farà circo e il circo le farà festa. “Con questa nuova edizione diamo continuità al progetto di valorizzazione dell’arte di strada sottoscritto con gli altri comuni lo scorso anno. Non c’è miglior saluto per i ragazzi e le loro famiglie che si apprestano a cominciare il nuovo anno scolastico. Dalle 15.30 di sabato un paese in festa a Castiglion Fiorentino” dichiara il vice sindaco, Devis Milighetti.

Circù trasformerà la classica cornice del Centro Storico in un tendone a cielo aperto. Ma non solo. Noi, insieme al pubblico, creeremo un nuovo mondo, parallelo, raro, quasi introvabile. Ma stavolta, proprio dietro l’angolo di una strada, magari vista migliaia di volte. Lì si sta per aprire il sipario. In quel palcoscenico, tutto sarà possibile. Proprio là, dove accanto a chi mangia un boccone, ci sarà per fargli compagnia un teatrante simpatico e sorprendente. O da dove salteranno fuori i clown, proprio vicino al cammino ritmato di una banda girovaga, ci sarà anche una schiera di bambini che ammireranno un trapezista nel cielo. Tira aria di circo e arte nella città di Castiglion Fiorentino.

ADRIAN KAYE

Adrian arriva dall’Inghilterra ed il suo show è un misto di pantomima, improvvisazione, semplici ed efficaci gag da seguire tutto d’un fiato.

Un baule pieno di semplici oggetti che prendono vita, una mimica facciale ben costruita e l’interazione con i passanti, danno vita ad uno spettacolo di grande comicità. Uguale e sempre diverso al tempo stesso, cambia e si adatta al pubblico ed al contesto.

FEDERICA TRANCHIDA. THE SPARKLE FIRE

Intimo, raffinato, elegante. La sensualità, la danza ed il fuoco dialogano in una performance unica e magica.

Precisione e coreografie coinvolgenti si spingono oltre i canoni per questo tipo di spettacolo.

TRAVIE CIRCUS

Nato come progetto itinerante, Yoltic è musicista, pagliaccio e giocoliere messicano e Alessandra come hul-hooper e performer aerea di seta dall’Italia, hanno scritto e messo insieme le impressioni delle loro esperienze combinando: abilità tecniche del circo, abilità interpretative e stravaganti commedia nelle nostre produzioni, che hanno viaggiato in tutto il mondo con noi in paesi come: Croasia, Spagna, Boznia, Messico, Albany, Grecia, Montenegro, Romania, Marocco, Cina, Italia, Tailandia e Core.

CONTRAEREA + BANDA IMPROVVISA

Bajka (fiaba, in serbo, croato e bosniaco), lo spettacolo che Contraerea propone, è basato sulle musiche balcaniche suonate dal vivo dai 18 elementi della Banda Improvvisa. Si compone di diversi quadri in cui si esibiranno, in coppia, singolarmente e in gruppo, tutti gli artisti di Contraerea, alternando la danza aerea su tessuto, cerchio, trapezio, aerial hoops (cinghie) a esibizioni a terra, tra danza, acrobazia, giocoleria con palline e clave, e infine numeri di equilibrismo su monociclo, ruota tedesca, sfera.

BRICCO

Nello spettacolo di Bricco il pubblico é protagonista volontariamente… o forse no… diventando attore principale, coinvolto attivamente durante tutta la performance. Il volontario più atteso? La nostra fedele cagnolina Grappa, che stupirà tutti con le sue acrobazie.

Lo spettacolo é un susseguirsi di numeri di giocoleria con cappelli da manipolazione, palloni, clave ed equilibrismi su giraffa a tre ruote alta due metri, dove grandi e piccini diventando giocolieri, clow ed equilibristi rimanendo sbalorditi dalla propria inconsapevole bravura.

FABULA RASA

Uno spettacolo che combina clown, giocoleria e il magico mondo delle marionette. Un’opera semplice adatta

ad un pubblico familiare che trasmette grandi valori non lasciando indifferenti ne grandi ne piccini.

MARCHIONE

Sfere, palle, cerchi, note e pause: nato nel 1981 e sempre a lavoro su nuovi progetti e forme di espressione, Moon Emanuele Marchione è un giocoliere, musicista polistrumentista e compositore italiano, esibitosi in tutta Europa.