Castiglion Fiorentino: il presepe arriva in Comune

Quest’oggi, venerdì 6 dicembre, nell’androne di Palazzo San Michele è stato allestito dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria “Ghizzi” il Presepe e l’albero di Natale. I ragazzi sono stati salutati sia dall’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini, che dal sindaco, Mario Agnelli, ai quali, fuori programma, nella sala San Michele, hanno dedicato una poesia ed una canzone natalizia.



“Grazie per l’omaggio che avete fatto a tutti noi. Questo presepe sarà visto da moltissime persone, da chi lavora in questo palazzo e da chi viene in comune per espletare delle formalità o semplicemente per chiedere informazioni.

La rappresentazione vuole stimolare i temi della solidarietà, della pace e della fratellanza. E poi il municipio è la casa di tutti i castiglionesi, pertanto quale miglior luogo di questo per ricreare le magiche atmosfere del Natività fondata sulla tradizione cristiana del Natale” afferma il sindaco Agnelli.