Passo avanti per la differenziata a Sansepolcro: “raccolti 55mila kg di rifiuti”

Rifiuti, il progetto “Differenziare per risparmiare” promosso dall’amministrazione comunale si concluderà il 31 dicembre

Dopo la proroga avallata alla fine dell’estate, martedì 31 dicembre si concluderà definitivamente il progetto “Differenziare per Risparmiare”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Sansepolcro in collaborazione con i supermercati del territorio e con il supporto delle associazioni e pro loco cittadine, prevede sconti sulla spesa attraverso la raccolta differenziata.

I cittadini che aderiscono a “Differenziare per Risparmiare” hanno diritto ad uno sconto di 5 centesimi di euro (che corrispondono a 5 punti) sia per ogni chilo di rifiuti differenziati conferiti presso l’isola ecologica, sia per ogni dieci oggetti di plastica smaltiti attraverso gli eco-compattatori. L’URP del Comune provvederà a convertire i punti accumulati nella Eco-Card in buoni spesa presso i seguenti supermercati di Sansepolcro: Coop, Gala-Famila, Pam e Simply.

“Secondo i primi dati, durante questa seconda tranche abbiamo già raccolto altri 17.000 kg di rifiuti differenziati – spiega l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – Stando all’ultimo aggiornamento del 27 novembre scorso, l’importo complessivo è di quasi 55.000 kg. Non ci sono ancora report ufficiali ma quest’anno, grazie alla sensibilizzazione prodotta da questo progetto unita alle altre misure introdotte quali cassonetti dell’organico, numero verde per il ritiro degli sfalci ed eco-compattatori, la nostra città farà un significativo progresso sul fronte della raccolta differenziata.”

Si ricorda che i cittadini possono convertire i punti della Eco Card in buoni spesa recandosi all’URP del Comune di Sansepolcro, in Piazza Antonio Gramsci n. 5. Orari e contatti su https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/sportello-polifunzionale

