Castiglion Fiorentino: orchestra da camera DIE ZARGE di Monaco di Baviera al Chiostro San Francesco

L’​orchestra da camera DIE ZARGE di Monaco di Baviera è stata scoperta in Italia da Ida Mattei nel 1986. Con il sostegno di questa gentile amica della musica l’ensemble è stata invitata regolarmente in Toscana. Dopo varie città i concerti si sono tenuti anche a Volterra, Ponsacco, San Miniato, Palaia e a Cortona. Quest`anno siamo invitati per la quinta volta a Castiglion Fiorentino per un concerto il 29 agosto nella suggestiva cornice storica del Chiostro di San Francesco.

L orchestra è stata fondata nel 1975 a Monaco e nel frattempo è molto apprezzata anche oltre il confine della capitale bavarese. Nel 2015 l ensemble ha festeggiato il suo 40° anniversario. L Ufficiale culturali di Monaco ha scritto: „L orchestra DIE ZARGE ha mantenuto costante il proprio alto livello artistico, sia in Baviera che in Italia, specialmente in Toscana.“

Nel novembre del 2016 l` ensemble è stata insignita del Premio per la Cultura a Pasing, quartiere della città.

Garante di questo successo è il Maestro Bernhard Tluck che la dirige dal 1980. Il direttore d’orchestra lavora con i musicisti non professionisti con enorme competenza e profondo entusiasmo. In tal modo ha creato presso i musicisti una gioia contagiosa per fare musica, stabilendo un forte legame tra loro e il pubblico.

Programma

Georg Friedrich Händel:

Dall Concerto grosso op. 6, Nr. 8: Allemanda und Allegro

`

Giovanni Battista Pergolesi

Cantata per Soprano e archi: „ORFEO“

I Recitativo II Aria: Amoroso III Recitativo IV Aria: Presto

Joseph Haydn

Sinfonia nr. 49 „LA PASSIONE“

Adagio – Allegro di molto – Menuetto – Finale: Presto

Edvard Grieg

„SOLVEIGS LIED“

Anton Dvorák:

Due valzer op. 54 Nr. 1 und 4

Orchestra di camera DIE ZARGE

Pernilla Landqvist, Soprano

Bernhard Tluck, Direttore